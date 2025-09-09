وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پیش بینی می‌شود نیمه دوم امسال آمار گردشگران ورودی به کشور به قبل از جنگ بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدرضا صالحی امیری روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سراب به ظرفیت های بالای آذربایجان شرقی در گردشگری و ضرورت توجه به این ظرفیت ها، گفت: باید پژوهش‌ها گسترده‌ تر و کاوش‌های باستان‌شناسی عمیق‌تری انجام شود باور دارم اگر ما آن گونه که شایسته میراث است سرمایه گذاری و برنامه ریزی کنیم و برای حداقل ۱۰ ساله آینده برنامه داشته باشیم مطمئن هستم که این استان و شهرستان سراب به قطب فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان تبدیل می شود.

وی اظهار کرد: دولت با شعار وفاق ملی تمام ظرفیت خود را بسیج کرده تا اتحاد و انسجام ملی حفظ شود، دولت برای بهبود و توسعه در حوزه های مختلف تلاش های بسیاری کرده به طوری که در زمینه سیاسی برای بهبود اوضاع و در حوزه داخلی برای اشتغال و امنیت تلاش می‌کند.

وی در مورد مقاومت مردم در برابر تجاوز دشمن در جنگ تحمیلی گفت: دشمن باید بداند ایران و خطه آذربایجان برای هیچ تجاوزگری سر تعظیم فرود نخواهد آورد زیرا که این سرزمین، سرزمین خشونت و جنایت نیست و این مقاومت نتیجه وفاق و اتحاد است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: یکی از اولویت های دولت در وضعیت جنگ حمایت از نیروی‌های نظامی و اولویت بعدی تامین معیشت مردم بود چون دولت، برای همه مردم ایران است و حضور ما در استان ها یک پیام دارد این که عدالت باید در تمام استان ها یکسان باشد.

صالحی امیری با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه ثروت و منابع در کشور افزود: در حال حاضر بیش از۲۰ هزار میلیارد ریال برای این استان اختصاص یافته که حتما این اعتبار را افزایش خواهیم داد.

وی اضافه کرد: آذربایجان شرقی ظرفیت بسیار زیادی در صنایع دستی دارد و در میراث تاریخی مانند یک خورشید درخشان می‌درخشد و ظرفیت تاریخی و تمدنی در تمام ادوار تاریخ نشانگر قدمت و هویت این منطقه است.

وی ادامه داد: امروز از مسجد جامع سراب بازدید شد این مسجد سرمایه ای ارزشمند در این شهرستان است و نیاز به کاوش دارد.

وی افزود: باید با استفاده از شبکه های اجتماعی و تولید محتوای مناسب به گونه ای ظرفیت‌های این استان را معرفی کنیم تا برندسازی شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر اهمیت توجه به موضوع بومگردی و روستاهای هدف گردشگری گفت: باید جاذبه های گردشگری سراب به گونه ای معرفی شود تا در بلند مدت این شهرستان، مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری شود.

