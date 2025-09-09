در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، بنیاد علوی با راه‌اندازی پویش «مهر علوی» بیش از ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار را بین دانش‌آموزان مناطق محروم کشور توزیع می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پویش «مهر علوی» به منظور حمایت از دانش‌آموزان مناطق روستایی و محروم کشور آغاز شده است. این طرح گسترده که بیش از ۶ هزار روستا را در بر می‌گیرد، برای حدود ۱۳۰ هزار دانش‌آموز در دهک‌های اول و دوم اجتماعی در مقاطع ابتدایی و متوسطه بسته‌های نوشت‌افزار تامین می‌کند.

امروز در استان‌های گیلان، بوشهر و کرمان تعداد ۶۷۵۱ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان این مناطق تحویل داده شد. بنیاد علوی با همکاری خیرین، مساجد، مدارس و نهاد‌های مردمی، تلاش می‌کند امکان دسترسی برابر به امکانات آموزشی را برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار فراهم آورد.
برای مدیریت بهتر این فرآیند، سامانه‌ای طراحی شده که ثبت دقیق اطلاعات دانش‌آموزان و بررسی دهک‌بندی آنان را تسهیل می‌کند. هدف بنیاد از این طرح، تضمین شروع بدون دغدغه سال تحصیلی برای دانش‌آموزان و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت آنها است.

منبع: روابط عمومی بنیاد علوی

