استاندار تهران با تأکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت گفت: رعایت ایمنی و استاندارد در پروژه‌ها ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد صادق معتمدیان بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن اظهار داشت: مهم‌ترین انتظار از مدیران دستگاه‌های اجرایی، پایبندی به مصوبات قانونی و پرهیز از تاخیر در اجرای تعهدات است.

وی با بیان اینکه رعایت استاندارد‌ها و ضوابط ایمنی در تمام پروژه‌های عمرانی باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد، گفت: آتش‌نشانی و دستگاه‌های مرتبط موظفند بر اجرای این استاندارد‌ها در طرح‌های مسکونی نظارت دقیق داشته باشند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

معتمدیان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسکن افزود: حداقل‌های زندگی باید برای اقشار مختلف و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه فراهم شود و این امر نیازمند بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های شهرستانی، استانی و ملی است تا توسعه‌ای متوازن در استان شکل بگیرد.

استاندار تهران همچنین با انتقاد از برخی رویه‌های مدیریتی تأکید کرد: مدیر موفق کسی است که بخشنامه‌ها را در مسیر حل مشکلات مردم تفسیر کند، نه اینکه با برداشت‌های سلیقه‌ای، راه برون‌رفت از مشکلات را ببندد.

وی عنوان کرد: متأسفانه یکی از آفت‌های امروز مدیریت کشور همین تفسیر‌های غلط است که نه تنها گرهی باز نمی‌کند بلکه بر مشکلات مردم نیز می‌افزاید.


معتمدیان ادامه داد: فرمانداران باید با نظارت جدی، روند اجرای پروژه‌ها را پیگیری کنند و پاسخگوی میزان پیشرفت باشند، پروژه‌هایی که سال‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند باید با مدیریت زمان و تصمیمات عملیاتی تکمیل شوند تا مردم بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شوند.


مقام عالی دولت در استان تهران در پایان گفت: امیدواریم با تعامل، همدلی و پرهیز از سنگ اندازی‌های اداری بتوانیم مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار کرده و بخش مهمی از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر در حوزه مسکن را برطرف کنیم.

منبع: روابط عمومی استانداری تهران

