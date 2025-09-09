باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه گفت: وحدت به معنای کنار گذاشتن باورها نیست بلکه وحدت یعنی برای اداره زندگی بشر همگرایی داشته باشیم.

او با اشاره به نسل کشی رژیم غاصب با پشتیبانی آمریکا در غزه گفت : اگر به آموزه های اسلام و پیامبر اسلام عمل می کردیم وضع ما اینگونه بود؟

او سپس چند سوال مطرح کرد : چرا با همه همدلی های موجود در گلستان، این استان پیشرفت نکرد؟

آیا منافع فعالیت های اقتصادی اوقاف به نفع گلستان هست و بهره اش را مردم گلستان می برند یا مردم گلستان فقط کارگری آنرا انجام می دهند؟

آیا کسی هست در گلستان که با سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیون یورویی سرمایه‌گذارانی بومی مثل آقای قره قول در استان گلستان مخالف باشد؟ او حتی وام بانکی هم نگرفت و با توان خودش سرمایه‌گذاری کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: اگر سرمایه‌گذارانی مثل آقای قره قول حمایت شوند، افراد دیگر هم ترغیب می شوند و اگر حمایت نشوند دیگر سرمایه‌گذاران هم از سرمایه‌گذاری استان فرار می کنند.

او خطاب به مدیران و مسئولان گلستان افزود: خیلی از مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد با دستان خودتان قابل حل هست.

او پیشنهاد کرد که، اگر همه مسئولان استان با هم اتفاق نظر پیدا کنید و اولویت بندی کنید بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و قوه قضائیه هم قول می دهد با تمام توان در کنار شما باشد.

او گفت: اگر با همدلی و با هم تلاش کنیم و با وحدتی که الان بیش از همیشه به وجود آمده حتما مشکلات را حل خواهیم کرد.