سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به قطر و مقامات حماس، این اقدام را در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و نقض قواعد بین‌المللی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر و اعضای جنبش حماس در این کشور در گفت‌و‌گو با صداوسیما گفت: ما خبر را دقایقی قبل شنیدیم. این اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتی است که این رژیم با نقض همه هنجار‌ها و قواعد بین‌المللی مرتکب شده است. این اقدام، اقدامی فوق‌العاده خطرناک و جنایتکارانه است؛ نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین‌المللی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی قطر و حمله به مذاکره‌کنندگان فلسطینی است.

بقائی ادامه داد: ما مشغول بررسی دقیق اتفاقاتی هستیم که افتاده، ولی در هر حال از دیدگاه حقوق بین‌الملل، همه قواعد حقوق بین‌الملل نقض شده است. این اقدام، اقدامی بسیار خطرناک و نقض اصول، اهداف و قواعد منشور ملل متحد است.

وی تصریح کرد: این موضوع باید کشور‌های منطقه و کل جامعه جهانی را بیش از پیش هوشیار کند و هشداری باشد در مورد خطرات مترتب بر تداوم بی‌عملی و بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به تعرضات و قانون‌شکنی‌هایی که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و منطقه غرب آسیا مرتکب می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، قطر ، رژیم صهیونیستی
