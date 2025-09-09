فرمانده انتظامی اقلید از دستگیری عامل تیراندازی در مراسم عروسی در این شهرستان خبر داد.       

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید، بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به جرح در یکی از روستاهای شهرستان اقلید، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
او افزود: ماموران پلیس در بررسیهای اولیه مطلع شدند در مراسم عروسی، فردی به هنگام شادی با اسلحه شکاری به صورت سهوی تیراندازی کرده و منجر به مجروحیت یکی از افراد حاضر در مراسم شده است.
فرمانده انتظامی اقلید با بیان اینکه حال مجروح مساعد است، گفت: ماموران تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی در این خصوص ۲ نفر را دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز را کشف کردند.
سرهنگ بخشاییمطلق با بیان اینکه پرونده قضایی تشکیل شده و متهمان روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: پلیس تاکید ویژهای بر فرهنگسازی، آموزش و همکاری سایر نهادها و دستگاههای مسئول داشته و بر این باور است که میتوان رسوم پسندیده را جایگزین رسم غلط و خطرناک تیراندازی در جشنها و مراسم عروسی کرد که امیدواریم با همکاری آگاهانه مردم، شاهد آرامش مطلوب در مراسم شادی و پیشگیری از وقوع قتلهای ناشی از تیراندازی در جشنها باشیم.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس