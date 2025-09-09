رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از یک فرصت عالی برای بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل جدید، جرایم مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به طور کامل و مازاد بر آن تا ۹۰ درصد بخشوده می‌شود.

وی افزود: مودیانی که مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را پذیرفته و در سامانه تأیید کنند، در صورتی که بدهی اصل مالیات خود را تا پیش از تأیید فرم پرداخت کرده باشند یا در آن تاریخ فاقد بدهی باشند، از این بخشودگی برخوردار خواهند شد.

این فرصت ویژه در چارچوب دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی و با هدف حمایت از اصناف و تسهیل در انجام تکالیف قانونی آنها به اجرا گذاشته شده است.

منبع: رسانه مالیاتی ایران