باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید موید علویان، رئیس انجمن مطالعات بیماری‌های کبدی ایران در نشست خبری کنگره گوارش و کبد در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برگزار شد، گفت: یازدهمین کنگره کبد تهران برگزار شده است.

وی درباره ضرورت توجه به گروه‌های پرخطر در درمان هپاتیت گفت: اگر خواهان درمان هپاتیت C در کشور هستیم، می. بایست به زندانیان، بیماران دیالیزی، افراد مبتلا به تالاسمی و هموفیلی توجه کنیم.

رئیس انجمن مطالعات بیماری‌های کبدی ایران توضیح داد: برآورد‌ها بیانگر این است که تعداد مبتلایان به هپاتیت C از ۱۷۵ هزار نفر به ۱۲۰ هزار نفر رسیده است. اگر خواهان حذف هپاتیت تا سال ۱۴۱۰ هستیم باید به شکل درست عمل کنیم، یعنی افراد بی‌خانمان، معتادان، معتادان تزریقی، بیماران دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی را در کانون توجه قرار دهیم.

وی اظهار کرد: درمان و تشخیص هپاتیت در کشور رایگان است، اما بسیاری مانند معتادان نسبت به این موضوع بی‌اطلاع هستند. بازهم تاکید می‌کنم درمان هپاتیت C یک پیام دارد و آن پیام، توجه به افراد زندانی، بی‌خانمان، معتادان و سایر افراد در معرض خطر است.

علویان گفت: کنترل و درمان هپاتیت B نیز یک پیام دارد و آن گسترش واکسیناسیون است. هنگامی که دکتر لنکرانی به عنوان وزیر بهداشت فعالیت می‌کرد، افراد ۱۷ ساله طی بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ واکسینه شدند.

در ادامه کامران باقری لنکرانی، رئیس انجمن آندوسکوپی‌های گوارشی ایران گفت: بار بیماری‌های گوارشی و کبدی در جهان بسیار زیاد است و برآورد‌ها بیانگر این است که ۳۰ درصد مراجعه به پزشکان عمومی به دلیل مشکلات گوارشی است؛ ۸ درصد بیماری‌ها در سطح جهان، بیماری‌های گوارشی است.

وی گفت: رفلاکس معده به دلیل نوع غذاخوردن است. یک‌سوم افراد جامعه به دلیل رفلاکس معده و برگشت اسید شکایت دارند. مصرف غذای چرب، قهوه، چای و نوشابه در تشدید این موضوع نقش دارد. در گذشته، اندوسکوپی بیشتر به دلیل زخم معده یا زخم اثنی‌عشر بود، اما این روز‌ها به دلیل رفلاکس است.

وزیر اسبق بهداشت تصریح کرد: در گذشته، بیماری هپاتیت ویروسی مهم‌ترین بیماری گوارشی بود و کسانی که در لیست انتظار پیوند کبد قرار داشتند، بیماران هپاتیت B بودند. در حال حاضر، بیشتر افرادی که در لیست انتظار پیوند کبد قرار دارند افراد کبد چرب هستند. حدود ۳۰ درصد جمیعت بزرگسال کشور کبد چرب دارند و الگوی غذایی نامناسب در آن بسیار نقش دارد. مصرف قند و شکر در کبد چرب بسیار نقش دارد.

وی درباره تغییر نرخ ارز و تأثیر آن بر درمان گفت: تغییرات نرخ ارز تجهیزات و دارو سبب بروز مشکلاتی می‌شود و رشته تخصصی بیماری‌های گوارشی بسیار تحت تأثیر این موضوع است. متأسفانه بروز بیماری‌های سخت گوارشی و کبد چرب در طبقات متوسط رو به ضعیف جامعه است. هزینه‌های درمانی جزو هزینه‌های غیرقابل جبران به حساب می‌آید. هزینه‌ها می‌بایست به معنای واقعی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد.

لنکرانی گفت: اگرچه میزان آندوسکوپی در کشور افزایش یافته، اما متاسفانه گاهی تشخیص سرطان معده در مراحل ابتدایی اتفاق نمی‌افتد و دستگاه اندوسکوپ داخلی مورد اعتماد در دسترس نیست.

وی گفت: الگوی سرطان‌های گوارشی در کشور تغییر کرده است. به طور مثال، سرطان سنگ‌فرشی که یک نوع سرطان مری است در گذشته زیاد بود، اما تعداد مبتلایان به این بیماری تغییر کرده و نوع دیگر آن آدنوکارسینوما افزایش یافته است. متاسفانه سرطان روده بزرگ در کشور افزایش یافته و درعین حال خوشبختانه غربالگری این بیماری در کشور انجام می‌شود.

