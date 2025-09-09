بهاره رهنما پس از اجرای موفق نمایش «یاقوت»، این بار با نمایش «یازده یازده» به پردیس تئاتر شهرزاد بازمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهاره رهنما با نمایش «یازده یازده» به پردیس تئاتر شهرزاد بازمی‌گردد. این اثر نوشته نیل لیسبون و با ترجمه فهیمه زاهدی و دراماتورژی و کارگردانی بهاره رهنما روی صحنه می‌رود. داستان نمایش، روایت مردی است که پس از حادثه انفجار برج‌های دوقلو، در خانه معشوقه‌اش گرفتار می‌شود.

در کنار بهاره رهنما، مهیار اسلامی و رضا حیدری به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل اجرایی «یازده یازده»:
نویسنده: نیل لیسبون | مترجم: فهیمه زاهدی | کارگردان و دراماتورژ: بهاره رهنما | مجری طرح و مدیر تولید: امیرحسین غفاری | مشاور پروژه: امیر آسانی | با تشکر از: محمود زنده‌نام | طراح صحنه و نور: رسول دلریش | آهنگساز: امیر صدیقیان | طراح لباس: شیوا شهلایی | مشاور رسانه و روابط عمومی: جعفر پاکزاد

 

