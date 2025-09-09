شهردار منطقه ۱۱ برنامه‌های این منطقه در سالروز ولادت حضرت محمد را تشریح کرد. 

مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به برگزاری جشن پیامبر مهربانی همزمان با سالروز ولادت حضرت محمد(ص) گفت: این جشن بزرگ به مناسبت هفته وحدت و زادروز پیامبر مکرم اسلام فردا چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه در پایتخت و حدفاصل میدان ولیعصر تا میدان هفت تیر برگزار می‌شود. شهرداری منطقه ۱۱ نیز در اجرای این اجتماع بزرگ مردمی مشارکت دارد و در ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر غرفه‌ای برپا کرده است تا به شهروندان خدمت‌رسانی کند.

وی ادامه داد: این غرفه ساخته شده از یک سازه حجمی به ارتفاع ۱۵ و طول ۳۶ متر است و تلفیقی از معماری مسجدالنبی با مسجد آیینی امیر چخماق یزد آماده شده است. بخش بالایی این دکور، طرحی از مناره‌ها و گنبد مسجد النبی است و در پایین آن به پرچم‌های ۵۷ کشور مسلمان نصب شده است. همانطور که می‌دانید این پرچم‌ها نمادی از وحدت ناگسستنی مسلمانان در سراسر دنیا و کشور‌های مختلف است. همچنین در بالای پرچم‌ها، آیه مشهور «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» و نام مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده است.

قمی تاکید کرد: هفته وحدت نمادی علمی از اتحاد و یکپارچگی مسلمانان است و این پرچم‌ها نیز گویای همین موضوع می‌باشد. 

شهردار منطقه ۱۱ ضمن اعلام خبر نورافشانی در شب ولادت پیامبر اسلام در سطح منطقه ۱۱ گفت: امشب همزمان با شب ولادت حضرت محمد مصطفی، مراسم نورافشانی در میدان منیریه برقرار است. این مراسم از نماز مغرب و عشا خواهد بود.

