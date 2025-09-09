فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف محموله ۲۶ تنی ذرت خارجی بدون مجوز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد. 

پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پلیس این شهرستان در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنیهای هدفمند در محورهای مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این کامیونها موفق شدند ۲۶ تن ذرت خارجی بدون مجوز را کشف کنند، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی مرودشت اضافه کرد: در این خصوص پروندهای تشکیل شد و رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس