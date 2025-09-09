فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف محموله ۲۶ تنی ذرت خارجی بدون مجوز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پلیس این شهرستان در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی‌های هدفمند در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این کامیون‌ها موفق شدند ۲۶ تن ذرت خارجی بدون مجوز را کشف کنند، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی مرودشت اضافه کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. 

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: کشف ذرت قاچاق ، ذرت ، توقیف محموله
