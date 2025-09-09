باشگاه خبرنگاران جوان _ عیسی اروجزاده، مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی در نشست خبری خود، گزارشی از روند وصول مالیات و پرداخت عوارض ارزش افزوده در استان ارائه داد و گفت: در سال گذشته تنها سهم شهرداری تبریز از محل عوارض ارزش افزوده ۲۷ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال بود که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۶۰ درصدی داشته است.
وی اعلام کرد: در پنج ماهه نخست امسال، ۹ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال به شهرداریهای استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش نشان میدهد. سهم بخش بهداشت و درمان نیز در همین بازه زمانی ۶ هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال بوده که با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده است.
تحقق ۷۶ درصدی مالیات در پنجماهه
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی وصول مالیات در پنج ماه گذشته گفت: در این مدت ۱۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال از افراد حقیقی مالیات وصول شده است که ۲.۱ درصد از کل مالیات کشور را شامل میشود.
اروجزاده گفت: به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ شهریور تمدید شده است. به گفته او، سال گذشته میزان وصول مالیات در استان به ۲۹ هزار و ۱۰۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشدی ۶۴ درصدی داشت و سهم استان از کل مالیاتهای کشور به ۲.۳۶ درصد رسید.
بازگشت مالیات مس سونگون به استان
وی یکی از دستاوردهای مهم سالهای اخیر را بازگرداندن مالیات شرکت مس سونگون به استان دانست و اظهار کرد: تا پیش از سال ۱۴۰۱ این مالیات در محل دیگری پرداخت میشد، اما اکنون به حساب استان واریز میشود. تاکنون از این محل ۲۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال مالیات اخذ شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان توضیح داد: مالیات پرداختی این شرکت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵۲۰ میلیارد ریال، در سال ۱۴۰۲، ۷۱۵۰ میلیارد ریال و در سال گذشته ۹۳۵۰ میلیارد ریال بوده است. امسال نیز با وجود ادامه فرآیند تسلیم اظهارنامهها، تاکنون ۶۴۰ میلیارد ریال از این شرکت وصول شده است. از مجموع مالیات پرداختی مس سونگون، ۸۹۷۰ میلیارد ریال به شهرداریها، ۱۰ هزار میلیارد ریال به خزانه و بخش دیگر بهعنوان مالیات آلایندگی اختصاص یافته که بخش عمده آن در شهرستان ورزقان هزینه میشود.
شناسایی فرارهای مالیاتی سنگین
اروجزاده از شناسایی ۴۸ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در سه سال اخیر خبر داد و گفت: تنها در سال جاری، ۱۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شده است. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، حدود ۱۰۲ دانهدرشت شناسایی شدند و در آخرین پرونده نیز ۳۸ شرکت صوری با حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شد.
به گفته وی تاکنون ۵۴۰ هزار و ۷۶۵ مودی حقیقی در استان شناسایی شدهاند که از این تعداد، ۷۴ درصد اظهارنامهها صفر ریال بوده است؛ این در حالی است که سال گذشته این رقم ۵۹ درصد بود. ۹۵ درصد اظهارنامههای ثبتشده در سامانه مودیان بدون بررسی تأیید شده و مؤدیان از مزایایی، چون پرداخت مالیات در ۹ قسط و بخشودگی جرایم برخوردار میشوند.
طرحهای نشاندار؛ تعیین محل هزینه توسط مودیان
مدیرکل امور مالیاتی استان از نشاندار شدن ۴۶ پروژه با اعتبار ۷۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال برای سال جاری خبر داد و گفت: مودیان میتوانند با مشارکت مالیاتی، محل هزینهکرد مالیات خود را تعیین کنند. جالب اینکه بیشترین مشارکتکنندگان غیر استانی از تهران بودهاند. سال گذشته نیز ۷۶ طرح نشاندار با ۵۳۴۰ میلیارد ریال از طریق همین روش تأمین اعتبار شده بود.
مالیات خانهها و خودروهای لوکس
اروجزاده درباره مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس گفت: تاکنون ۶۱ خانه خالی و ۶۵ خانه لوکس در استان شناسایی و برای آنها در مجموع ۸۲ میلیارد ریال مالیات بریده شده است. همچنین تعداد خودروهای لوکس مشمول مالیات در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بهترتیب ۳۸۷۳، ۶۷۶۳، ۲۶۵۲ و ۳۶۴۷ دستگاه بوده که از آنها در مجموع صدها میلیارد ریال مالیات وصول شده است.
بیشترین مالیات آلایندگی؛ پالایشگاه و پتروشیمی تبریز
به گفته وی، بیشترین مالیات آلایندگی استان از سوی پالایشگاه و پتروشیمی تبریز پرداخت میشود. سال گذشته از این محل ۱۴۹۰ میلیارد ریال و امسال تاکنون ۵۲۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری تبریز واریز شده است.
