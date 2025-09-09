رئیس‌جمهور در پیامی به سران و مردم کشور‌های اسلامی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اسلام تصریح کرد: زمانه ما اکنون بیش از هر زمان نیازمند «رحمت نبوی» و اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) به سران و مردم کشور‌های اسلامی، با اشاره به مصوبه اجلاس اخیر وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در رابطه با اعلام سال ۱۴۴۷ هجری به عنوان «هزار و پانصدمین سالگرد ولادت حضرت رسول اکرم (ص)» و دعوت از اعضا برای معرفی اسلام به‌عنوان دین صلح و بردباری، با «برجسته کردن سهم اسلام در تمدن بشری و تقویت گفت‌و‌گو و درک متقابل بین دینی» اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران حمایت عملی خود را از این قطعنامه اعلام می‌دارد و پیشاپیش با تشکیل ستاد ملی همه مذاهب، اقوام، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مدنی و حوزه عمومی کشور را به پیشبرد آن اهداف و همفکری و همکاری گسترده و موثر با همه دولت‌ها و جوامع مسلمان دعوت کرده است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

زمانه ما اکنون بیش از هر زمان نیازمند «رحمت نبوی» و اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است. جهان هر روز بیشتر سایه شوم جنگ، تبعیض، خشونت، نقض کرامت انسانی، توسعه تکنولوژی‌های انهدام جمعی، تخریب محیط‌زیست و هراس از آینده را در پیش‌روی خود می‌بیند. امروز جهان اسلام با تداوم و گسترش زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی در همه جا روبه‌رو است. غزه مظلوم و فلسطین غصب شده اینک قتلگاه انسانیت و کانون نسل‌کشی است. آتش تجاوز و جنگ‌طلبی رژیم نژادپرست صهیونی، دور و نزدیک نمی‌شناسد و هر روز جایی را در جهان اسلام هدف می‌گیرد؛ از جمله آنها تعرض آشکار و غیرانسانی به میهن و مردم بیگناه ما بود که با حمایت آمریکا و انفعال نهاد‌های مسئول بین‌المللی صورت گرفت.

بر این باورم که جهان اسلام سرزمین فرصت‌ها و توانایی‌هاست؛ تمدن کهن، دانش و فرهنگ و هنر خلاق، سرمایه انسانی، جمعیت متنوع، طبیعت و اقلیم و منابع اقتصادی آن می‌تواند سهم بزرگی در خلق جهان امن و آرام و پیشرفته داشته باشد. به نام محمد و رسول امین خداوند (ص) جهان اسلام را به منطقه صلح، گفت‌و‌گو، وفاق و توسعه تبدیل کنیم و به همزیستی و همکاری جهانی جان تازه‌ای بدهیم. خوشبختانه اجلاس اخیر وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در سال جاری با تصویب شماره C-۱۵.۵۱ زمینه را برای اقدام عملی در این مسیر گشوده است. با اعلام سال ۱۴۴۷ هجری به عنوان «هزار و پانصدمین سالگرد ولادت حضرت رسول اکرم (ص)» صراحتاً از کشور‌های عضو می‌خواهد که به معرفی اسلام به‌عنوان دین صلح و بردباری اهتمام ورزند و با «برجسته کردن سهم اسلام در تمدن بشری و تقویت گفت‌و‌گو و درک متقابل بین دینی» فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و علمی را در این سال و مناسبت خجسته سازماندهی کنند. سازمان همچنین دولت‌های عضو را به راه‌اندازی کارزار‌های رسانه‌ای برای ترویج فهم دقیق از اسلام و سنت حضرت رسول اکرم (ص) و برگزاری فعالیت‌های نیکوکارانه و انسان‌دوستانه مطابق با آموزه‌های نبوی ترغیب می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران حمایت عملی خود را از این قطعنامه اعلام می‌دارد و پیشاپیش با تشکیل ستاد ملی همه مذاهب، اقوام، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مدنی و حوزه عمومی کشور را به پیشبرد آن اهداف و همفکری و همکاری گسترده و موثر با همه دولت‌ها و جوامع مسلمان دعوت کرده است.

دست خدا با جمع و فرصت‌های افق‌گشا نهفته در تفاهم‌ها و توافق‌ها و همبستگی‌های ماست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: ولادت پیامبر اکرم ، مسعود پزشکیان ، کشورهای اسلامی
ورود وزیر امور خارجه به قاهره