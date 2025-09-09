فرمانده انتظامی کازرون از شناسایی فردی خبر داد که از طریق ارسال پیامک و لینک جعلی اقدام به برداشت ۲ میلیارد ریال کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان کازرون مبنی بر برداشت ۲ میلیارد ریال با استفاده از لینک جعلی از حساب بانکی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد ابتدا پیامک جعلی از شماره‌های شخصی به تلفن شاکی پیامک ارسال شده که بلافاصله پس از کلیک بر روی لینک و نصب بد افزار، اطلاعات حساب او توسط افرادی سودجو به سرقت رفته و طی تراکنش‌های متعدد پول موردنظر از حساب برداشت شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با بررسی اظهارات مالباخته و انجام اقدامات فنی متهم را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی قضایی نسبت به استرداد وجه برداشت شده اقدام کردند.

سرهنگ مصطفایی از شهروندان درخواست کرد از ورود به لینک‌های مخرب ارسالی از سرشماره شخصی خودداری کنند و هرگز در فضای مجازی به افراد اعتماد نکنند و همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در فضای مجازی آن را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir (بخش فوریت‌های پلیسی) و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ اطلاع رسانی کنند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس