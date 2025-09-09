رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از حسابرسی و قطعی سازی سیستمی ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ مورد از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور، گفت: در سال‌های گذشته، بخش عمده اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی، توسط ماموران مالیاتی بررسی می‌شد، اما اکنون، تمامی اظهارنامه‌های این بخش به تعداد ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ مورد به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت ماموران مالیاتی، حسابرسی و قطعی شده است.

وی افزود: در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، خوداظهاری تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۵۶ مورد از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد اجاره سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی با عنایت به بررسی‌های سیستمی، بدون ریسک تشخیص و مورد قبول واقع و اوراق قطعی آنها صادر و ابلاغ شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذکور، تعداد ۸۰۸ هزار و ۹۸۰ مورد از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی که پس از بررسی در اجرای ماده ۹۷ قانون فوق دارای ریسک تشخیص داده شده بود، به‌صورت سیستمی و بدون بررسی توسط مأموران مالیاتی، حسابرسی و برگ تشخیص مالیاتی آنها صادر و به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شد.

سبحانیان در پایان تاکید داشت: در سال‌های گذشته قسمت عمده‌ای از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در قالب حسابرسی اداری و میدانی توسط ماموران مالیاتی حسابرسی می‌شد که با سیستمی شدن آن، از ظرفیت زمانی ماموران مالیاتی در حسابرسی به پرونده‌های بزرگ مالیاتی و مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین اجرای قرار‌های رسیدگی استفاده خواهد شد.

منبع: رسانه مالیاتی ایران

برچسب ها: اظهارنامه مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی
خبرهای مرتبط
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ صادر شد/ امکان پرداخت مالیات تا ۹ قسط
راه‌اندازی دفاتر ارائه خدمات مالیاتی شرکت‌های معتمد در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرصت اصلاح مشکلات حسابی تا واریز سود سهام عدالت برای سهامداران جامانده دریافت سود فراهم است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
لغو بلوکه شدن پول در طرح جدید خرید خودرو
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه از ۲۰ شهریور
سقف اعتبار مجاز مشتری برای صدور چک چگونه تعیین می‌شود؟
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز در کشور چیست؟
جزئیات عرضه خودرو در بازار سرمایه
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
آخرین اخبار
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
قرارداد تامین خوراک کنگان منعقد شد
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم
کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
افزایش ظرفیت برداشت گاز غنی از میدان پارس جنوبی
جدال میان خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه شدت گرفت
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
قیمت خرید تضمینی گندم مبنای نرخ گذاری سایر محصولات
افزایش بیش از ۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع برق‌دار شد
روکش آسفالت بیش از ۳۲۸۵ کیلومتر راه‌های روستایی و فرعی
جزئیات عرضه خودرو در بازار سرمایه
قیمت خرید تضمینی گندم شنبه تعیین‌می شود
لغو بلوکه شدن پول در طرح جدید خرید خودرو