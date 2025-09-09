رئیس قوه قضاییه گفت: حقوقدانان در برابر جنایات صهیونیست‌ها وظیفه سنگینی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همایش ادیان، اقوام و مذاهب گفت: اگر امروز هر یک از پیامبران الهی حضور داشتند، در مقابل ظلم‌ها، جنایت‌ها و وحشی‌گری‌های صهیونیست‌های خبیث به پا می‌خواستند.

وی افزود: امروز گروهی اندک در برابر جهان اسلام و همه پیروان راستین حضرت عیسی و حضرت موسی (علیه السلام) ایستاده‌اند و نه تنها قوانین بین‌المللی بلکه همه ارزش‌های انسانی را زیر پا گذاشته و هر جنایتی را مرتکب می‌شوند. اگر به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» عمل می‌کردیم، آنان هرگز به اهداف خود نمی‌رسیدند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: کنوانسیون‌ها و قواعد به‌اصطلاح حقوق بشری را خودشان تصویب می‌کنند، اما در عمل آشکارا دست به ترور و جنایت می‌زنند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: امروز با این جنایت‌ها، مسئولیت سنگینی بر عهده وکلا و حقوقدانان است و نمی‌توان در برابر ظلم‌های بی‌پایانی که در پوشش قوانین و ضوابط بین‌المللی انجام می‌شود، سکوت کرد.

وی با اشاره به راهکار‌ها و وظایف در این حوزه گفت: باید خود را به دانش حقوق نوین در حوزه داخلی و بین‌المللی مجهز کنیم. مرکز وکلا باید نخبگان و متخصصانی برای دفاع از مظلومان در عرصه بین‌المللی پرورش دهد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: وکلای حامی مظلومین باید از حالت تدافعی خارج شده و موضعی تهاجمی در برابر جبهه جنایتکار بگیرند. قوه قضائیه نیز حتماً از این جریان حمایت خواهد کرد.

او افزود: همه حقوقدانان باید با اتحاد، همفکری و انسجام، با قدرت قلم، زبان و منطق حقوقی در مقابل این ظلم‌ها بایستند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما باید پیام‌آور عدالت باشیم، عدالت را گسترش دهیم و حامی عادل مظلومان باشیم. مبارزه با ظلم و ظالم نخستین وظیفه ماست. اولین گام، مزین شدن به اخلاق الهی و عدالت فردی است. تنها در این صورت می‌توانیم بدون تبعیض، امتیازدهی و انفعال در برابر جهان ظلم ایستادگی کنیم.

