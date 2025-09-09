وی افزود: طبق دستورالعمل اعمال محدودیت ترافیکی از ساعت 09.30 امروز انسداد این محور از مرزنآباد به سمت جنوب اجرایی شد.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه کندوان در حوزه البرز و تهران شاهد ترافیک 15 کیلومتری هستیم، بیان کرد: در ادامه اجرای این اعمال محدودیت از ساعت 11:30 صبح امروز محور کندوان از جنوب به شمال یکطرفه انجام شد و همچنان این محور یکطرفه است.
عبادی، ترافیک در محور هراز را در محدودههای لاسم، تکاوران، آب اسک، گزنگ، وانا و چلاو سنگین بیان و مطرح کرد: در این محور با ترافیک پنج کیلومتری مواجه هستیم که بهمنظور کنترل بار ترافیکی این محور به طور مقطعی یکطرفه اعمال میشود.
وی با بیان اینکه در محور سوادکوه نیز رفت و برگشت نیمه سنگین است، گفت: این حجم تردد مناطق پل سفید، زیرآب، شیرگاه و ورودری و خروجی قائمشهر گزارش میشود.
رئیس پلیس راه مازندران وضعیت جوی محورها را ابری و بارندگی پراکنده مطرح و تاکید کرد: با توجه به حجم ترافیک و فشردگی خودروها در محورها از رانندگان و مسافران تقاضا میشود با صبر و حوصله به رانندگی بپردازند و با ماموران راهور همکاری لازم را داشته باشند.
تسنیم