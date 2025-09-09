کاظمی گفت: پرداخت فوق العاده ویژه به همکاران سرایدار در مدارس یک مطالبه مهم و قدیمی است که به عنوان اقدامی ارزشمند و بی سابقه در دولت چهاردهم محقق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از نیرو‌های سرایداری و خدماتی مدارس، اظهار کرد: نقش نیرو‌های خدماتی و سرایداران کمتر از مربیان، مدیران و معلمان در مدارس نیست، هر فردی در مدرسه نقشی را برعهده دارد و به طور قطع نقش‌آفرینی خادمان مدارس بسیار مهم و غیرقابل انکار است.

وی با تاکید بر لزوم احیای نقش خدمتگزاران در مدارس، افزود: جایگاه شما خادمان مدارس بسیار متعالی است؛ افق‌های دوردست را ببینید و دائماً نقشتان را بزرگ کنید. همه ما قدردان زحمات شما هستیم و در همه مدیران وزارت آموزش و پرورش متعهدند که هر کاری برای رفاه و آسایش شما باشد را به فوریت انجام دهند.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص طرح پرداخت فوق‌العاده ویژه به نیرو‌های سرایدار و خدماتی در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم است که با پیگیری جدی و همکاری و تلاش همکاران به سرانجام رسید.

کاظمی همچنین از اختصاص ردیف ویژه اعتباری برای جذب ۲۰ هزار نیروی سرایدار در مدارس سراسر کشور خبر داد و افزود: مجوز برای این تعداد استخدام را در یک فضای رقابتی که تاکنون هفت ۷ هزار نفر از طریق آزمون جذب شده‌اند و ۱۳ هزار نفر نیز از طریق سهمیه‌های قانونی در وزارت آموزش و پرورش استخدام و مشغول بکار می‌شوند.

وی با اشاره به برخی مشکلات نیرو‌های سرایدار در مدارس، اظهار کرد: مسائل و مشکلاتی که خادمان عزیز مدارس دارند را باید پیگیری و حل کنیم و در این زمینه کارگروه‌های ویژه‌ای در وزارتخانه تشکیل خواهیم داد و با حضور نماینده آنها، همه موارد به دقت، بررسی و راهکار‌های حل و فصل آن ارائه خواهد شد.

سختی کار شما از دیدگاه دینی و اعتقادی کم اهمیت نیست

علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز در این نشست گفت: کار خدمتگزاران مدارس بسیار مهم است و این اهمیت و جایگاه به خوبی در نظام تعلیم و تربیت اثبات شده است.

فرهادی به پرداخت فوق العاده ویژه به مدرسه یاران (نیرو‌های سرایدار) هم اشاره کرد و گفت: در تاریخ وزارت‌آموزش و پرورش پرداخت فوق العاده ویژه بی سابقه است که این مهم در دولت چهاردهم و با همت وزیر آموزش و پرورش محقق شد.

به گفته وی، نگاه ما این است تا اهمیت کار سرایداران به خوبی و به درستی برای همگان تبیین شود و نباید حقوق دریافتی این عزیزان کمتر دیگر همکاران باشد.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، سرایدار مدرسه
