رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی ۹۲ نفر از زندانیان در آستانه میلاد با سعادت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام با کمک خیرین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صل الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام با کمک خیرین زمینه آزادی ۹۲ نفر از زندانیان مالی و رد مال که بعضا حدود ۱۰ سال در زندان‌های استان تهران بودند، با پیگیری اعضاء کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان در جلسات فوق العاده، فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه از این تعداد زندانیان ۴۲ نفر در روز جاری آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند، اظهار کرد: همچنین مقدمات آزادی ۵۰ نفر دیگر از زندانیان نیز فراهم شد که به زودی به آغوش گرم خانواده خود باز خواهند گشت.

وی ضمن تشریح وضعیت یکی از زندانیان آزاد شده خاطرنشان کرد: در این میان، وضعیت یکی از زندانیان که به لحاظ عجز از پرداخت بدهی به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در زندان بود و ضامنی نیز جهت برخورداری از مرخصی نداشت، به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت که بدوا با استفاده از کارت شناسایی دختر وی به مرخصی اعزام شد و سپس در خارج از زندان به اشتغال درآمد.

القاصی افزود: در ادامه مبلغ یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان از این مبلغ توسط خانواده وی تامین و ۱۴۰ میلیون توسط ستاد دیه و ۴۹۱ میلیون تومان پیرو تماس تلفنی با خانواده و از محل اعتبارات خیرین تامین گردید که بلافاصله این زندانی در روز جاری آزاد گردید.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با اشاره به اینکه برای تک تک زندانیان پرونده‌ای در شورای حل اختلاف و مددکاری زندان تشکیل شده است، تصریح کرد: کل بدهی ۹۲ نفر زندانی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بوده که با پرداخت ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل خیرین و همچنین ۱۲ میلیارد تومان آورده توسط خانواده زندانیان یا اخذ وام قرض الحسنه و مابقی با گذشت شاکی تامین گردید.

منبع: دادگستری کل استان تهران

