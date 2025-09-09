مستمری شهریور مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به شهریور ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری شهریور ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

برچسب ها: سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، مستمری بگیران
خبرهای مرتبط
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران؛
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
۷۰ درصد منابع یارانه نقدی طی ۵ ماهه امسال وصول شد
حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرصت اصلاح مشکلات حسابی تا واریز سود سهام عدالت برای سهامداران جامانده دریافت سود فراهم است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
لغو بلوکه شدن پول در طرح جدید خرید خودرو
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه از ۲۰ شهریور
سقف اعتبار مجاز مشتری برای صدور چک چگونه تعیین می‌شود؟
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز در کشور چیست؟
جزئیات عرضه خودرو در بازار سرمایه
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
آخرین اخبار
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
قرارداد تامین خوراک کنگان منعقد شد
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم
کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
افزایش ظرفیت برداشت گاز غنی از میدان پارس جنوبی
جدال میان خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه شدت گرفت
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
قیمت خرید تضمینی گندم مبنای نرخ گذاری سایر محصولات
افزایش بیش از ۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع برق‌دار شد
روکش آسفالت بیش از ۳۲۸۵ کیلومتر راه‌های روستایی و فرعی
جزئیات عرضه خودرو در بازار سرمایه
قیمت خرید تضمینی گندم شنبه تعیین‌می شود
لغو بلوکه شدن پول در طرح جدید خرید خودرو