فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه تریلر حاوی ۲۴ هزار  لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، بیان کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک تریلر مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

او افزود: پس از بررسی تکمیلی از مدارک ارائه شده توسط راننده، مشخص شد که اسناد مربوط به این محموله بدون اعتبار بوده و غیرمجاز است.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه محموله مکشوفه شامل ۲۴ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و راننده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس