برخورد سواری پژو با کامیون در محور میانه - زنجان، نرسیده سه راهی اقکند شهرستان میانه، ۲ فوتی و ۳ نفر مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -عصر امروز، بر اثر برخورد سواری پژو با کامیون، در محوز میانه - زنجان، نرسیده سه راهی اقکند شهرستان میانه، ۲ فوتی و ۳ نفر مصدوم برجای گذاشت.

مصدومین توسط اورژانس به بیمارستان برکت منتقل شدند و حال آنها مساعد گزارش شده است.

سرهنگ آبراهه رییس پلیس راه استان آذربایجان شرقی، علت این حادثه را عدم رعایت فاصله عرضی حین سبقت از جانب راننده سواری نسبت به راننده کامیون عنوان کرد و گفت: دو فوتی این حادثه به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرتاب شده‌اند و بقیه سرنشیتان بخاطر بستن کمربند، آسیب جدی ندیده‌اند.

برچسب ها: تصادف ، مصدوم
