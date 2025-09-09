باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان ثبتنام در پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۴ میرساند، ثبتنام در دورههای یاد شده از روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ آغاز شد و در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ پایان میپذیرد؛ براین اساس متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبتنام» به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند. دفترچه راهنما، هم زمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود.
الف) روش گزینش دانشجو
گزینش دانشجو در کدرشته محلهای تحصیلی، براساس معدل کل کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیههای آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی و با توجه به صلاحیتهای عمومی متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط انجام میگیرد. متقاضیان سهمیه آزاد که مدرک کاردانی آنان مطابق جدول شماره (۳) مندرج در دفترچه راهنمای ثبت¬نام مرتبط با رشتههای تحصیلی انتخابی باشد در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار میگیرند. در ضمن ظرفیت باقیمانده در هر کدرشتهمحل، با اولویت یکسان به متقاضیان سهمیه آزاد با مدارک کاردانی غیرمرتبط اختصاص مییابد؛ لذا پیشنهاد میشود متقاضیان نسبت به انتخاب کد رشته -محلهای مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود اقدام نمایند. متقاضیان سهمیه شاغل صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد. برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبتنام از سوی دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.
ب) اقدامات لازم برای ثبتنام
۱- دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان.
۲- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبتنام.
۳- خرید کارت اعتباری ثبت نام به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان و پرداخت مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰ (سه میلیون و صد هزار) ریال به عنوان وجه ثبتنام.
۴- پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ (یکصد و چهل هزار) ریال.
یادآوری: دانشجویان سال آخر دوره کاردانی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ موفق به اخذ مدرک کاردانی خواهند شد مجاز به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هستند.
۵- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
۶- مسئولیت صحت مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود.
۷- مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست، بنابراین در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.
۸- در هر مرحله از پذیرش (ثبتنام، پذیرفتهشدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...) مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نمیباشد، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
۹- متقاضی لازم است پس از پایان ثبتنام الکترونیکی از تمامی صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد.
پ) دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی
توصیه میشود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه راهنما را تکمیل و سپس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را براساس بندهای سامانه ثبت نام وارد کنید. ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در سامانه ثبت نام اینترنتی موجود است و متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به این راهنما مراجعه کنید. متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت کنند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن، قبولی وی لغو و از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.
ت) نکات و توصیههای مهم
۱) اگر از طریق کافینت اقدام به ثبتنام میکنید، تمامی مراحل ثبتنامی را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط در کافینت نظارت مستقیم داشته باشید.
۲) پس از تکمیل تقاضانامه، نسبت به دریافت یک نسخه پرینت و نگهداری شماره پرونده، کد پیگیری و تقاضانامه اقدام کنید.
۳) در انتخاب کدرشته محلهای انتخابی خود با دقت عمل کنید، زیرا پس از دریافت کد پیگیری به درخواستهای متقاضیان مبنی بر اصلاح یا جابجایی کد رشته محلها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴) هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش (هفتهنامه خبری و اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور)، درگاه اطلاع رسانی این سازمان و در صورت لزوم از طریق رسانههای گروهی اعلام خواهد شد.