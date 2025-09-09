باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی وزیر نیرو در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی درقالب پویش ایران آباد که به طور همزمان در ۸ استان تهران، البرز، اصفهان، سمنان، قم، گلستان، مرکزی و یزد چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور برخط وزیر نیرو برگزار شد، ضمن تشکر و قدردانی از سرمایهگذاران، استانداران و دستگاههای دولتی گفت: بدون تردید هیچ موفقیتی بدون پشتیبانی خداوند و همراهی، همکاری و کوشش جمعی محقق نمیشود.
وزیر نیرو با اشاره به مزایای صنایع کوچک و پراکنده در اتصال به نیروگاههای خورشیدی و سرعت بخشی به توزیع برق با احداث نیروگاههای خورشیدی افزود: امیدواریم شتابی که در توسعه نیروگاههای خورشیدی ایجاد شده است حفظ شده و سرعت بیشتری یابد. علیآبادی با اشاره به اهمیت برق و برنامههای پیش رو نیز گفت: در حال پشت سر گذاشتن عصر انقلاب صنعتی چهارم هستیم و به زودی وارد انقلاب صنعتی جدید و دورهای خواهیم شد که لاجرم نیاز به برق و برقیسازی شتاب بیشتری خواهد یافت. در چنین شرایطی استفاده از روشهای سنتی نمیتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد بر همین اساس باید به روشهای نوین در تولید برق روی آوریم. البته این روشها قادر نیستند به تنهایی همه نیازها را برطرف کنند و نیاز به تجمیع دارند.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به نقش بسیار مهم بخش خصوصی افزود: همه وظایفی که اکنون بر عهده وزارت نیرو است قابلیت انتقال به بخش خصوصی را دارد. در همین راستا ظرفیتهای لازم را برای حضور بخش خصوصی و جذابیتهای لازم را برای سرمایهگذاری فراهم کردهایم.
وی با اشاره به اهمیت بومیسازی نیز گفت: ظرفیت کشور با توسعه وسیع این امکان را فراهم خواهد کرد که دولت به مانند گذشته صنایع را در کنار خود داشته باشد. البته اصرار به تقدم بومیسازی نداریم و این امکان را به سرمایهگذاران خواهیم داد که به انتخاب خود از تجهیزات داخلی و خارجی استفاده کنند. البته همه ما به مزایای بومیسازی از جمله اقتصاد و اشتغال سازی و ... واقفیم و در همین راستا در تلاش برای بومیسازی تجهیزات خود هستیم.
این گزارش میافزاید، در این مراسم نیروگاه ۲۱ مگاواتی استان یزد به ارزش ۶۳۰ میلیارد تومان، نیروگاه ۱۲.۴ مگاواتی استان قم به ارزش ۳۷۲ میلیارد تومان، نیروگاه خورشیدی ۲۱.۲ مگاواتی استان مرکزی به ارزش ۶۳۳ میلیارد تومان و نیروگاه ۸ مگاواتی استان اصفهان به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان، نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در استان سمنان، نیروگاه ۱.۴ مگاواتی در استان گلستان و نیروگاه ۰.۱ مگاواتی در استان تهران به بهرهبرداری رسید.
منبع: وزارت نیرو