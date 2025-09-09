باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری در جلسه شورای توسعه تعاون در سالن شهدای گمنام اظهار کرد: تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی است.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات کاربردی شورای توسعه تعاون استان، به راهکار‌های ارتقای بخش تعاون اشاره کرد و بررسی نحوه دسترسی و توزیع نهاده‌های دامی را ضروری دانست.

ازهاری همچنین بر احیای واحد‌های راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: اداره تعاون و اتحادیه‌ها موظف هستند تا جلسه آینده اعلام کنند که چه تعداد واحد تولیدی را تا پایان سال احیا خواهند کرد.

او با اشاره به وضعیت نامناسب ناوگان سوخت‌رسانی سنندج تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر، انتقال این ناوگان به خارج از محدوده شهری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: مشکلاتی که در سطح استان قابل حل نیست در سطح کلان پیگیری می‌شود و دستورالعمل ارزیابی عملکرد نیز بازنگری خواهد شد تا همه تعاونی‌ها را پوشش دهد.