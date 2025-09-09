رئیس‌جمهور پزشکیان ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک قطر گفت: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت و ترور قائل نیست و هرگونه تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک قطر تصریح کرد: از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهاد‌های بین‌المللی انتظار می‌رود که در برابر این تجاوز آشکار، واکنش فوری، قاطع و عملی نشان دهند؛ صلح پایدار در منطقه تنها با پایان دادن به اشغالگری و تجاوز امکان‌پذیر است.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر و در سایه سکوت پرسش‌برانگیز جامعه جهانی، مرتکب اقدامی جنایتکارانه شد و با حمله به خاک کشور قطر و هدف قرار دادن رهبران مقاومت فلسطین، نه تنها قوانین بین‌المللی و اصول انسانی را زیر پا گذاشت، بلکه صلح و ثبات منطقه را آماج تجاوز آشکار خود قرار داد. این اقدام تروریستی بازنمای این واقعیت است که رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت و ترور قائل نیست و از سوی دیگر هرگونه تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران این اقدام غیرقانونی، ضدبشری و ضدصلح را به شدت محکوم می‌کند. حمله به یک کشور مستقل، نقض صریح حاکمیت ملی و منشور سازمان ملل متحد است و بی‌تفاوتی قدرت‌های جهانی در برابر این رفتارها، خطر گسترش بحران و جنگ را در منطقه دوچندان خواهد کرد.

ما ضمن ابراز همبستگی با دولت و ملت برادر قطر و مردم مظلوم فلسطین، تأکید می‌کنیم که تجاوزگری و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی نه تنها عزم ملت فلسطین برای آزادی و مقاومت را تضعیف نخواهد کرد، بلکه اتحاد ملت‌های منطقه در برابر این اشغالگری و بی‌عدالتی را مستحکم‌تر خواهد ساخت.

از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهاد‌های بین‌المللی انتظار می‌رود که در برابر این تجاوز آشکار، واکنش فوری، قاطع و عملی نشان دهند. صلح پایدار در منطقه تنها با پایان دادن به اشغالگری و تجاوز امکان‌پذیر است.

جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که همواره تأکید کرده است، در کنار همه ملت‌های مظلوم منطقه خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و تجاوزکارانه امنیت و آینده منطقه را به خطر اندازد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

