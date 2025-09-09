وزیر نیرو گفت: سرعت رشد تقاضای برق افزایش یافته است اما بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها با همت صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس علی‌آبادی عصر سه شنبه در آیین افتتاح هشت مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر استان اصفهان که به صورت برخط در «نیروگاه خورشیدی ایلیا حدید» شهرستان کوهپایه برگزار شد، گفت: بررسی رشد سریع تقاضای برق، نشان از شتاب بسیار بالای آن دارد و پیش‌بینی می‌شود این روند فزاینده باشد، بنابراین، باید متناسب با آن، ظرفیت‌های تولید را افزایش دهیم.

وی ضمن عذرخواهی از مردم بابت کاستی‌های موجود،ادامه داد: با همت صورت گرفته و اقدامات مطلوبی که در دست اجراست، بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها برطرف خواهد شد.

وزیر نیرو با تأکید بر ادامه پویش ملی بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی گفت: تا پایان سال به صورت هفتگی نیروگاه های خورشیدی جدید به بهره برداری خواهند رسید و نقش استان اصفهان در این زمینه مؤثر است و از سایر استان‌ها نیز درخواست دارم تا با بهره‌برداری از نیروگاه‌های خود، در خدمت‌رسانی به مردم ایران مشارکت بیشتری داشته باشند.

علی آبادی تصریح کرد: این اقدامات در راستای کاهش ناترازی انرژی و توسعه پایدار صنعت برق انجام می‌شود و استان اصفهان با برخورداری از ظرفیت بالای تابش خورشیدی، به عنوان الگویی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر عمل کرده و می‌تواند با اجرای پروژه‌های مشابه، به قطب اصلی برق خورشیدی کشور تبدیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند توسعه نیروگاه های خورشیدی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی کاهش یافته و امنیت انرژی کشور افزایش می یابد.

