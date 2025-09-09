باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس «قدرت اله ولدی» گفت: با پیگیری انجام شده و در جریان دیدار با دکتر تابع جماعت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو؛ موضوع حفر ۸ حلقه چاه آب شرب در شهرستان پیگیری و مقرر شد تا این تعداد چاه آب توسط معاونت مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور حفر شود.

وی تصریح کرد: پیش از این؛ و بر اساس برنامه ریزی سنوات قبل مقرر شده بود تا حفر این تعداد چاه آب شرب توسط آب منطقه‌ای صورت گیرد که به دلایل مختلف این مهم اجرایی نشده و مشکلات مختلفی را در تامین آب شرب برای شهرستان بوجود آورده بود.

وی اضافه کرد: در جریان دیدار با مشاور وزیر نیرو، و با موافقت دکتر امینی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و زحمات مهندس نوریزدان و مهندس شیرپی مدیران عامل آبفا استان و بروجرد؛ مقرر شد تا با تامین اعتبار حفر چاه‌های یاد شده توسط معاونت مهندسی آبفا کشور آغاز و عملیات حفاری و تجهیز آن توسط شرکت آب و فاضلاب بروجرد انجام شود.

وی ضمن تقدیر از سرپرست معاونت نظارت بر بهره‌برداری برداری شرکت آب و فاضلاب کشور؛ اظهار داشت: بهره برداری از این تعداد چاه آب شرب تاثیرات فراوانی در تامین آب شرب شهرستان خواهد داشت.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان