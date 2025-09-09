باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نمایش اتحاد بی نظیر اقوام ایران در یک جشن + فیلم

اقوام ایران اتحاد بی‌نظیر خود را در دریاچه خلیج فارس تهران به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- جشن اتحاد اقوام که به مناسبت میلاد مبارک پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت در دریاچه شهدای خلیج فارس تهران برپا شده تا ۲۶ شهریور ادامه دارد.

