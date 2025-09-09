رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان درگردهمایی مدیران مدارس ومراکز استان گفت: تحقق عدالت آموزشی  ومحتوایی تعلیم وتربیت درآموزش و پرورش باکیفیت باید به محتوا، فضا و نیروی انسانی توجه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- اقبال خانی، رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان پیش از ظهر امروز در گردهمایی مدیران مدارس استثنایی ومراکز جامع سنجش استان که در محل باشگاه فرهنگیان سنندج با حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) اظهار کرد: موفقیت مدارس و مراکزاستثنایی منوط به شایستگی‌ و صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران است.

اقبال خانی با اشاره به شعار هر تفاوت یک فرصت در مسیر توسعه عدالت آموزشی گفت: توسعه حرفه ای مدیران مدارس استثنایی ومراکزجامع سنجش نقش حیاتی در بهبود عملکرد مدارس و تاثیرگذاری بر کیفیت آموزش دارد.

وی عنوان کرد: ازجمله مهم ترین ماموریت های آموزش وپرورش استثنایی اقامه نماز، تشکیل شورای نماز در مدرسه و تعلیم وترویج فرهنگ قرآنی در مدارس است.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان پیگیری اجرای پروژه مهر، اجرای طرح ملی میدان پویا با هدف ارتقای سلامت جسمی، ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج ورزش همگانی ، سازماندهی معلمان، ساماندهی وتجهیز کلاس ها ومانور آموزشی را از اولویت کاری مدیران مدارس عنوان کرد.

خانی با تأکید بر اهمیت جذب و نقش خیرین اضافه کرد: خیرین با همراهی و سرمایه‌گذاری‌ خود در مدارس استثنایی نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی برای این دانش‌آموزان ایفا می‌کنند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با بیان اینکه معجزه در مدارس استثنایی اتفاق می افتد، تصریح کرد: دانش آموزان با نیازهای ویژه که در زندگی اجتماعی دارای فرصت های برابر نیستند، در مدارس علاوه بر درس ومهارت، اصول زندگی وشخصیت اجتماعی را فرامی گیرند.

خانی با تأ کید بر اهمیت حضور مدیران مدارس استثنایی در شورای اداری و شورای آموزش وپرورش خاطر نشان کرد: با آموزش و پرورش رسمی نمی توان اهداف حوزه استثنایی را محقق کرد.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی کامل مدیران با شاخص ها وبرنامه های حوزه آموزش وپرورش استثنایی افزود: نقش شورای معلمین، انجمن اولیاء ومربیان با هدف ارتقای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی و توان بخشی در جهت پیشبرد هرچه بهتر آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه باید تقویت شود.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با بیان اینکه همه سازمان های که با آموزش وپرورش استثنایی هم پوشانی وظایف دارند باید در قبال دانش آموزان با نیازهای ویژه ماموریت خود را انجام دهند، افزود: به عنوان مثال شهرداری ها اعتباری در خصوص رایگان شدن ایاب و ذهاب دانش آموزان قرار دهند که در صورت انجام این مهم، تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی در حوزه استثنایی استان گفت: از سال ۱۳۷۸ تاکنون تنها یک ساختمان جدید به مجموعه مدارس استثنایی استان اضافه شده و بسیاری از مدارس و مراکز جامع استان در شرایط نامطلوبی قرار دارند.

اقبال خانی، با اشاره به تخصصی بودن فعالیت‌های این حوزه گفت: توسعه زیرساخت‌ها، تجهیزات، برنامه‌های آموزشی و ارتقای نیروی انسانی از اولویت‌های اساسی تحول در آموزش و پرورش استثنایی است.

درادامه این گردهمایی کارشناسان حوزه استثنایی مباحث تخصصی حوزه ها را طرح وچالش ها ومشکلات حوزه توسط نماینده مدیران مطرح وپیگیری های عملی ارائه شد.