یک مامور پلیس شهرستان ایذه در جریان درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ حشمت‌الله بسطامی گفت: در راستای تامین امنیت محلات شهرستان، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر حین پاکسازی با تعدادی از عوامل تهیه و توزیع این بلای خانمان‌سوز درگیر شدند.

وی افزود: در این درگیری مسلحانه، متاسفانه ستوان‌دوم اصغر بندری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه ادامه داد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، لذا به‌منظور تامین این مهم و با هدف فراهم نمودن آرامش و آسایش شهروندان، تا پای جان در خدمت آنان خواهیم بود.

وی در پایان ضمن تسلیت و تبریک به خانواده شهید گفت: عوامل این جنایت به‌زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید.

ایرنا 

برچسب ها: مامور پلیس ، شهادت
خبرهای مرتبط
معاون وزیر میراث فرهنگی:
افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت قطارهای اربعین در سال جاری
تشییع و خاکسپاری مرزبان شهید ادیب در اندیمشک
هشتاد نفر از هنرمندان دزفول در مرز چذابه به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری پرداختند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همکاری وزارت نفت و بسیج سازندگی برای اجرای پویش عظیم کمک معیشتی
کشف بیش از دو هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در خوزستان
ثبت دمای ۴۷ درجه و بالاتر در ۸ شهر خوزستان
پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد ریال مطالبات بیمه سلامت به مراکز درمانی خوزستان
زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی سردشت خوزستان را لرزاند
درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر در خوزستان؛ یک مامور پلیس به شهادت رسید
بهینه سازی شبکه فوق توزیع خطوط ۱۳۲ کیلوولت شمالغرب ـ لشکر ـ کیانشهر
آخرین اخبار
درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر در خوزستان؛ یک مامور پلیس به شهادت رسید
همکاری وزارت نفت و بسیج سازندگی برای اجرای پویش عظیم کمک معیشتی
پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد ریال مطالبات بیمه سلامت به مراکز درمانی خوزستان
زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی سردشت خوزستان را لرزاند
کشف بیش از دو هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در خوزستان
ثبت دمای ۴۷ درجه و بالاتر در ۸ شهر خوزستان
بهینه سازی شبکه فوق توزیع خطوط ۱۳۲ کیلوولت شمالغرب ـ لشکر ـ کیانشهر