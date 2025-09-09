یک مامور پلیس شهرستان ایذه در جریان درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ حشمت‌الله بسطامی گفت: در راستای تامین امنیت محلات شهرستان، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر حین پاکسازی با تعدادی از عوامل تهیه و توزیع این بلای خانمان‌سوز درگیر شدند.

وی افزود: در این درگیری مسلحانه، متاسفانه ستوان‌دوم اصغر بندری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه ادامه داد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، لذا به‌منظور تامین این مهم و با هدف فراهم نمودن آرامش و آسایش شهروندان، تا پای جان در خدمت آنان خواهیم بود.

وی در پایان ضمن تسلیت و تبریک به خانواده شهید گفت: عوامل این جنایت به‌زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید.

ایرنا