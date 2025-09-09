قرارداد پرهزینه رژیم صهیونیستی برای پمپاژ اخبار جعلی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- رژیم صهیونیستی یک اداره جدید به نام اداره مدیریت دروغ تاسیس کرده است. بر اساس اعلام شبکه عبری سازمان جدیدی در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تشکیل شد که با استخدام بلاگران ، اینفلوئنسرها و کارشناسان، قصد دارد روایت‌های دروغ و باب میل این رژیم را مهندسی و سپس در فضای مجازی تزریق کند.

همزمان این رژیم رسماً قرارداد ۴۰ میلیون دلاری با مسئولان گوگل بست تا از این پس هر جایی از گوگل را بتواند با تبلیغات خود پر کند.