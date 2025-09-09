وزیر امور خارجه که در راس یک هیات دیپلماتیک به مصر سفر کرده است، امروز عصر با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی در این دیدار گزارشی از روند تعاملات ایران-مصر در سطوح دوجانبه و چندجانبه ارائه کرد و بر اهمیت تقویت روابط در زمینه‌های مورد علاقه طرفین از جمله در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و نیز همکاری در جهت حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.

رئیس‌جمهور مصر ضمن ابراز خشنودی از روند مثبت روابط و مناسبات دو کشور بر اهمیت استمرار رایزنی‌ها بین دو کشور در راستای تحقق منافع دو ملت و مصالح منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از مساعی جمیله مصر در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران و میزبانی جلسه مشترک ایران-آژانس که منجر به نهایی‌شدن شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس در شرایط جدید متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران گردید، تقدیر کرد و همکاری مصر و ایران در این خصوص را نشانه روشنی از تفاهم و اعتماد متقابل بین دو کشور دانست که لازم است به‌عنوان بستری ارزشمند جهت تقویت مناسبات مورد استفاده قرار گیرد.

در این دیدار همچنین در مورد تحولات منطقه بخصوص وضعیت فاجعه‌بار غزه و ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تجاوزات مکرر این رژیم علیه کشور‌های منطقه از جمله تجاوز تروریستی امروز علیه قطر تبادل نظر شد و ضرورت همکاری و هماهنگی کشور‌های منطقه برای توقف جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و صیانت از امنیت منطقه مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عراقچی ، مصر
خبرهای مرتبط
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
جنگ غزه و موضوع هسته‌ای ایران، محور‌های گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و مصر
ورود وزیر امور خارجه به قاهره
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
موافقت رهبر معظم انقلاب با شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
دولت به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، سهام می‌دهد
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
مهاجرانی: چابک‌سازی دولت فربه صبر می‌خواهد/ دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا بهره می‌برد
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
۵ هزار زندانی جرائم مالی غیر عمد در هفته وحدت آزاد می‌شوند
تمدید حکم مسئولیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
آخرین اخبار
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت
شماره جدید «خط حزب الله» منتشر شد؛ یاری غزّه، مسئولیّت امّت پیامبر (ص)
زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است
اسلامی: صنعت هسته‌ای ایران بر پایه دانش بومی، پایدار خواهد ماند
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
پزشکیان: ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را حل کنیم
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
دیدار سفیر جدید ایران در نامیبیا با وزیر امور خارجه
ورود وزیر امور خارجه به قاهره
عراقچی: وحدت اسلامی امروز یک واجب شرعی و ضرورت قطعی است
موافقت رهبر معظم انقلاب با شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها
۵ هزار زندانی جرائم مالی غیر عمد در هفته وحدت آزاد می‌شوند
دولت به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، سهام می‌دهد
ولایتی: گام‌های فوری و عملی باید در جهت مقابله با جنایات صهیونیست‌ها برداشته شود
انتصاب دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام
تمدید حکم مسئولیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
عارف: باید به سمت ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی حرکت کنیم
تاکید دکتر پزشکیان بر حمایت از تمامیت ارضی و ملت ونزوئلا
عراقچی: وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی مکمل یکدیگرند
مهاجرانی: چابک‌سازی دولت فربه صبر می‌خواهد/ دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا بهره می‌برد