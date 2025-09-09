استاندار تهران، روسای کمیته‌های ۸ گانه ذیل ستاد انتخابات این استان را تعیین و حسین کاغذلو را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار تهران طی احکامی جداگانه، روسای کمیته‌های ۸ گانه ذیل ستاد انتخابات این استان را تعیین و حسین کاغذلو را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران جهت برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و اولین میان دور‌ه‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد. 

بر اساس احکام صادره با امضای محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران حسین کاغذلو، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شد. 

بر اساس این گزارش رؤسای کمیته‌های زیرمجموعه این ستاد نیز برای ارتقای هماهنگی، انسجام‌بخشی و آمادگی هر چه بیشتر در برگزاری انتخابات پیش‌ِرو معرفی شدند.

استاندار تهران، سید کمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی و دبیر شورای تامین استان را به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات، حبیب‌اله خجسته‌پور، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، به‌عنوان دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات، مشیرالحق عابدی، معاون توسعه مدیریت و منابع، به‌عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و محمد مهدی مومنی، مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و اولین میان دور‌ه‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان معرفی کرد.

همچنین طی احکامی جداگانه، از سوی مقام عالی دولت در استان تهران، هادی هلیلی، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر مرکزی حراست استانداری، به‌عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد، هادی شرفی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی، به‌عنوان عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته بازرسی، مجتبی مختاری، معاون حقوقی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به عنوان عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته حقوقی استان، محسن مفید، سرپرست مدیریت فن‌آوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت، به عنوان رئیس کمیته فن‌آوری اطلاعات و محمود محمدی جوزانی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و اولین میان دور‌ه‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری معرفی شدند.

منبع: استانداری تهران

