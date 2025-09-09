رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار برادران خود در قطر ایستاده، گفت: کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات آشکار رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی و موثر محکوم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان سه‌شنبه شب ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، در تماس تلفنی با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، ضمن محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور و اعلام حمایت و همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با این کشور دوست و برادر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در کنار برادران خود در قطر ایستاده و هر اقدامی برای پشتیبانی از همسایه و دوست صمیمی خود لازم باشد، انجام خواهد داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه رژیم صهیونیستی پایبند هیچ چارچوب پذیرفته شده بین‌المللی نیست و به هیچ قاعده حقوقی جهانی احترام نمی‌گذارد، افزود: این رویه و نوع عمل رژیم صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی آمریکا صورت می‌گیرد.

پزشکیان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به اسم دفاع از امنیت خود، امنیت، ثبات و آرامش همه منطقه را بر هم زده و از ارتکاب هیچ جنایتی ابا ندارد، تصریح کرد: کشور‌های اسلامی باید با موضعی واحد و یکپارچه دست در دست هم، در بیان و عمل این تجاوز و جنایات آشکار رژیم صهیونیستی را به طور جدی و موثر محکوم کنند، تا این رژیم جنایتکار جرأت تکرار و تداوم این رویه را نداشته باشد.

نتانیاهو حد و مرزی برای جنایات خود قائل نیست
امیر قطر نیز ضمن قدردانی از تماس تلفنی رئیس جمهور کشورمان گفت: همانگونه که جنابعالی اشاره کردید، نتانیاهوی جنایتکار هیچ حد و مرزی برای جنایاتش قائل نیست و متاسفانه هر جا که بخواهد، به هر شکل که دوست داشته باشد، حمله کرده و آنجا را بمباران می‌کند، بدون آنکه مانعی پیش روی خود ببیند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با تاکید بر اینکه کشور‌های منطقه باید موضعی یکپارچه و واحد در قبال جنایات رژیم صهیونیستی داشته باشند، خاطرنشان کرد: مقامات حماس در حال بررسی طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس بودند و در رایزنی‌هایی که ما با آنها داشتیم، عنوان کرده بودند که پاسخ مثبتی به این طرح ارائه خواهند کرد، اما در کمال تاسف اسرائیل همین جلسه را مورد حمله قرار داد.

امیر قطر اظهار امیدواری کرد که تماس‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌های اسلامی با قطر در روز‌های آتی تداوم یابد تا با همکاری و تلاش جمعی، اقدامی موثر برای توقف جنایات اسرائیل صورت گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

