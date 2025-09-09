وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز عملیات ساخت حدود ۱۱۷ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران با حضور رئیس‌جمهور در هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد میدری در سفر یک روزه به آذربایجان شرقی و در آیین افتتاح و بهره‌برداری از مجتمع ذوب‌آهن یاقوت بناب، با تبریک ولادت پیامبر اکرم(ص) به کارگران صنعت فولاد، بر لزوم توجه ویژه به مسکن کارگری تأکید کرد. 

 وی گفت: شرایط معیشتی کارگران به دلیل تورم و فشارهای اقتصادی دشوار است، اما تلاش‌های آنان در تداوم تولید و توسعه کشور بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

میدری با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن کارگری افزود: هفته آینده عملیات ساخت ۱۱۷ هزار واحد مسکونی آغاز خواهد شد. در این طرح کارفرمایان در شهرهای مختلف حداقل ۲۰ درصد هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرند و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین‌های مناسب را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. علاوه بر این، تسهیلات بانکی نیز برای اجرای پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه زندگی کارگران مربوط به مسکن است، گفت: احیای سنت ساخت مسکن کارگری که در دهه ۶۰ در کشور رایج بود، می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی شود.

میدری تأکید کرد: سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر واحد تولیدی است و ماندگاری کارگران نقش مستقیم در افزایش بهره‌وری و سودآوری صنایع دارد. بنابراین ساخت مسکن کارگری نه تنها به نفع کارگران بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود.

