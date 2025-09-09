باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های شطرنج گرند سوئیس امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور) با برگزاری دیدار‌های دور ششم در سمرقند ازبکستان پیگیری شد و طی آن سه نماینده ایران به مصاف حریفان شان رفتند.

در این دوره از مسابقات، سید محمد امین طباطبایی مقابل علیرضا فیروزجا قرار گرفت و به تساوی دست یافت. فیروزجا که از چهار سال پیش با پرچم فرانسه بازی می‌کند در دور سوم همین رقابت‌ها مغلوب مقصودلو شده بود.

پرهام مقصودلو سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران هم در دور ششم گرند سوئیس به مصاف «آرجون اریگیاسی» از هند رفت و به تساوی رضایت داد. این تساوی در حالی به دست آمد که مقصودلو طی ۵ دور قبل برابر حریفانش صاحب برتری شده بود. با وجود تساوی در دور ششم، پرهام مقصودلو همچنان صدرنشین است.

در این دور از رقابت‌ها بردیا دانشور هم در مصاف با حریفش به نام «ایویچ» متحمل شکست شد.

رقابت‌های معتبر شطرنج گرند سوئیس با حضور ۱۰۰ شطرنجباز برتر جهان در ۱۱ دور و ۲ جدول پیگیری می‌شود.

این رقابت‌ها تا ۲۳شهریور ادامه دارد و در پایان فینالیست‌ها سهمیه مسابقات کاندیدا‌های جهان را کسب می‌کنند.

مجموع جوایز این رقابت‌ها ۶۵۰ هزار دلار است.

منبع: مهر