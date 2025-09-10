سرمربی تیم ملی فوتسال لیست ۱۴ نفره بازیکنان اعزامی به مرحله مقدماتی انتخابی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از برگزاری مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، وحید شمسایی نام ۱۴ ملی‌پوش را برای اعزام به مالزی اعلام کرد.

بهزاد رسولی، مهدی رستمی‌ها، محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، مهدی کریمی، مسعود یوسف، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند، محمدحسین بازیار، مسلم اولادقباد، حسین طیبی، بهروز عظیمی و ابوالفضل افضلی بازیکنانی هستند که از سوی کادر فنی برای حضور در این مسابقات انتخاب شدند.

بازیکنان منتخب پس از پایان مسابقات هفته نهم جهت برگزاری اردوی متصل به اعزام در مرکز ملی فوتسال حضور خواهند یافت.

مرحله مقدماتی انتخابی هجدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا به میزبانی مالزی و از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران در این مرحله با مالزی، امارات و بنگلادش مصاف خواهد کرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ، فدراسیون فوتبال
