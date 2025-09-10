سرمربی تیم فوتبال امید ایران گفت: بازیکنان در کمترین زمان توانستند خودشان را به بالاترین سطح ممکن برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امید روانخواه پس از برتری ۳ بر ۲ تیم فوتبال امید ایران مقابل امارات در نشست خبری اظهار داشت: به عوامل برگزاری مسابقات خسته نباشید و به بازیکنان و عوامل تیم‌ها نیز تبریک می‌گویم. جا دارد از بازیکنان تیمم تشکر کنم که در این مدت کم توانستند به بالاترین سطح از کیفیت در این مسابقات برسند. این هم دلیلی جز استعداد و شخصیت خوب آنها نیست.

وی ادامه داد: شاید بازیکنان ما با توجه به استعداد‌هایی که دارند با ایده‌آل‌های ما فاصله داشته باشند ولی احساس می‌کنم در این فاصله کم توانستند خودشان را آماده مسابقات کنند.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران خاطرنشان کرد: جا دارد از همکاران‌مان و عوامل اجرایی در این اردوی ۱۸ روزه تشکر ویژه کنم که سخت کار کردند تا این موفقیت اولیه را بدست بیاوریم. از فدراسیون فوتبال با وجود همه مشکلاتی که وجود داشت بابت اردوی خوب نیز تشکر می‌کنیم. همچنین وظیفه خودم می‌بینم که از طرف فدراسیون و تیم ملی امید از همه باشگاه‌های لیگ برتری تشکر کنم که اجازه حضور بازیکنان‌شان در اردوی تیم ملی دادند.

برچسب ها: امید روانخواه ، فدراسیون فوتبال
