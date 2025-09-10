وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی سه شنبه شب ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در این توئیت گفت: جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از دولت مصر به‌دلیل نقش برجسته و سازنده‌اش در تسهیل روند دیپلماسی ابراز می‌دارد.

وی ادامه داد: چارچوب همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ـ که تحقق آن مستلزم پرهیز از اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز و پاسخ‌گویی متقابل به حسن‌نیت ایران است.

عراقچی تصریح کرد: با تلاش‌های وزیر امور خارجه مصر و حمایت‌های رئیس‌جمهور السیسی امکان‌پذیر شد. ملت ایران، دوست تمام کشور‌هایی است که راه صلح را بر مسیر درگیری و تنش ترجیح می‌دهند.

برچسب ها: عراقچی ، مصر
خبرهای مرتبط
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
ورود وزیر امور خارجه به قاهره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
موافقت رهبر معظم انقلاب با شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
۵ هزار زندانی جرائم مالی غیر عمد در هفته وحدت آزاد می‌شوند
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
آخرین اخبار
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
تأکید رئیس‌جمهور بر حکمرانی و مدیریت علمی منابع آب و تدوین راهکار‌های ریشه‌ای برای عبور از چالش کم آبی
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت
شماره جدید «خط حزب الله» منتشر شد؛ یاری غزّه، مسئولیّت امّت پیامبر (ص)
زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است
اسلامی: صنعت هسته‌ای ایران بر پایه دانش بومی، پایدار خواهد ماند
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
پزشکیان: ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را حل کنیم
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
دیدار سفیر جدید ایران در نامیبیا با وزیر امور خارجه
ورود وزیر امور خارجه به قاهره
عراقچی: وحدت اسلامی امروز یک واجب شرعی و ضرورت قطعی است
موافقت رهبر معظم انقلاب با شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها
۵ هزار زندانی جرائم مالی غیر عمد در هفته وحدت آزاد می‌شوند
دولت به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، سهام می‌دهد
ولایتی: گام‌های فوری و عملی باید در جهت مقابله با جنایات صهیونیست‌ها برداشته شود
انتصاب دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام
تمدید حکم مسئولیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
عارف: باید به سمت ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی حرکت کنیم