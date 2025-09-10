وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی سه شنبه شب ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در این توئیت گفت: جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از دولت مصر به‌دلیل نقش برجسته و سازنده‌اش در تسهیل روند دیپلماسی ابراز می‌دارد.

وی ادامه داد: چارچوب همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ـ که تحقق آن مستلزم پرهیز از اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز و پاسخ‌گویی متقابل به حسن‌نیت ایران است.

عراقچی تصریح کرد: با تلاش‌های وزیر امور خارجه مصر و حمایت‌های رئیس‌جمهور السیسی امکان‌پذیر شد. ملت ایران، دوست تمام کشور‌هایی است که راه صلح را بر مسیر درگیری و تنش ترجیح می‌دهند.