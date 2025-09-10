رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان با سومین پیروزی متوالی علی حبیبی‌نژاد همراه شد تا نماینده ایران به یک‌چهارم صعود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان در لیورپول انگلیس، مهدی کاظمی و علی حبیبی‌نژاد، دو بوکسور کشورمان به مصاف حریفان رفتند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کاظمی دارنده مدال برنز جوانان جهان که در دور نخست نماینده ونزوئلا را شکست داده بود به مصاف میرزاکالیوف از ازبکستان رفت و در پایان سه راند مبارزه، با نتیجه پنج بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی حبیبی‌نژاد که پیش از این برابر «استلیوس» از یونان و «باتتومور» از مغولستان به برتری رسیده بود، در یک‌هشتم با جیان لوئیجی مالانگا از ایتالیا بالای رینگ رفت و با ارائه مبارزه‌ای حساب شده به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

حبیبی‌نژاد در مرحله یک‌چهارم با آلوارز بورگس قهرمان المپیک از کوبا مبارزه می‌کند و در صورت کسب برتری، مدالش را قطعی خواهد کرد.

تیم ایران با هفت بوکسور و هدایت همایون امیری در مسابقات جهانی لیورپول شرکت کرده است.

عملکرد نفرات تیم ایران بدین شرح است:

۵۵ کیلوگرم: مهدی کاظمی/ برتری مقابل ونزوئلا و شکست برابر ازبکستان؛ حذف از مسابقات

۶۵ کیلوگرم: علی حبیبی‌نژاد/ برتری مقابل یونان، مغولستان و ایتالیا؛ صعود یه یک‌چهارم

۷۰ کیلوگرم: سینا حسن‌پور/ شکست برابر کوزوو؛ حذف از مسابقات

۷۵ کیلوگرم: محمد نورانی/ باخت به اوکراین؛ حذف از مسابقات

۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی/ باخت به لهستان؛ حذف از مسابقات

۹۰ کیلوگرم: امیررضا ملک‌خطابی/ باخت به لهستان؛ حذف از مسابقات

۹۰+ کیلوگرم: امیر اسماعیلی‌/ برتری مقابل لهستان و شکست برابر کوبا؛ حذف از مسابقات

منبع: ایرنا 

برچسب ها: بوکس قهرمانی ، فدراسیون بوکس
خبرهای مرتبط
بوکس قهرمانی جهان؛ دومین پیروزی حبیبی‌نژاد و شروع خوب کاظمی
بوکس قهرمانی جهان؛ ملک‌خطابی و اسماعیلی از دور مسابقات کنار رفتند
بوکس بین‌المللی جاده ابریشم؛
چهار نشان نقره و برنز سهم بوکسور‌های نوجوان ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
غیبت مدافع استقلال مقابل الوصل
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
آنژه، سرمربی جدید ناتینگهام فارست
اعلام اسامی ۱۲ آلیش کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان
آخرین اخبار
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
آنژه، سرمربی جدید ناتینگهام فارست
اعلام اسامی ۱۲ آلیش کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان
انجمن کرلینگ ایران عضو فدراسیون جهانی شد
غیبت مدافع استقلال مقابل الوصل
سفر نماینده باشگاهی رولبال ایران به عمان
شوک به طارمی پیش از حضور در تمرینات المپیاکوس
برای حضور در مسابقات آسیایی پاسفیک ۲۰۲۵ پاکستان؛ اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان برگزار می‌شود
تقابل طباطبایی و فیروزجا در دور ششم شطرنج گرند سوییس
غیبت نوشاد در مسابقات اسمش چین/ کاپیتان دوباره انصراف داد
دی‌ماریا: پشیمان نیستم
توخل: ما در حال بهترشدن هستیم
قاتل سریالی در جهانی کشتی!
صعود نابغه در رنکینگ جهانی تنیس روی میز
جدول گرند سوئیس ماند
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در کافا
بازدید هیئت نظارت بر تیم‌های ملی از اردوی تیم‌های ملی شنا
نام جهانبخش با کوجائلی‌اسپور مطرح شد؛ انتقال در هاله‌ای از ابهام