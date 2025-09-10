باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان در لیورپول انگلیس، مهدی کاظمی و علی حبیبی‌نژاد، دو بوکسور کشورمان به مصاف حریفان رفتند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کاظمی دارنده مدال برنز جوانان جهان که در دور نخست نماینده ونزوئلا را شکست داده بود به مصاف میرزاکالیوف از ازبکستان رفت و در پایان سه راند مبارزه، با نتیجه پنج بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی حبیبی‌نژاد که پیش از این برابر «استلیوس» از یونان و «باتتومور» از مغولستان به برتری رسیده بود، در یک‌هشتم با جیان لوئیجی مالانگا از ایتالیا بالای رینگ رفت و با ارائه مبارزه‌ای حساب شده به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

حبیبی‌نژاد در مرحله یک‌چهارم با آلوارز بورگس قهرمان المپیک از کوبا مبارزه می‌کند و در صورت کسب برتری، مدالش را قطعی خواهد کرد.

تیم ایران با هفت بوکسور و هدایت همایون امیری در مسابقات جهانی لیورپول شرکت کرده است.

عملکرد نفرات تیم ایران بدین شرح است:

۵۵ کیلوگرم: مهدی کاظمی/ برتری مقابل ونزوئلا و شکست برابر ازبکستان؛ حذف از مسابقات

۶۵ کیلوگرم: علی حبیبی‌نژاد/ برتری مقابل یونان، مغولستان و ایتالیا؛ صعود یه یک‌چهارم

۷۰ کیلوگرم: سینا حسن‌پور/ شکست برابر کوزوو؛ حذف از مسابقات

۷۵ کیلوگرم: محمد نورانی/ باخت به اوکراین؛ حذف از مسابقات

۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی/ باخت به لهستان؛ حذف از مسابقات

۹۰ کیلوگرم: امیررضا ملک‌خطابی/ باخت به لهستان؛ حذف از مسابقات

۹۰+ کیلوگرم: امیر اسماعیلی‌/ برتری مقابل لهستان و شکست برابر کوبا؛ حذف از مسابقات

منبع: ایرنا