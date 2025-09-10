باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ژاله کاردان پرتابگر دیسک کشورمان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره غیبتش در مسابقات لیگ دوومیدانی اظهار کرد: اولا باشگاههای معتبر در لیگ دوومیدانی نبودند و حضورشان را در این مسابقات لغو کردند. من قرار بود برای باشگاه کارا ماشین مسابقه بدهم، اما فدراسیون دوومیدانی همکاری نکرد. احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی که خودش قهرمان پرتاب دیسک بوده است، اما هیچ احترامی به پرتاب دیسک بانوان قائل نشد و از زمستان چند مسابقه برگزار شد و وضعیت بدنی و شرایط آب و هوایی شهر ما را در نظر نگرفته است.
او افزود: من و فاطمه محروقی که در شهر سردسیر هستیم و در زمستان در برف تمرین میکنیم، اما حدادی به ما میگوید که به شهر گرمسیر بیایید و ما در آنجا ۳۰ متر دیسک پرتاب کنیم و باید فصل مسابقات و شرایط پرتابگر را در نظر بگیرند. همچنین ما را در جام رمضان حذف کردند، چون ما به آنجا نرفتیم و شرکت نکردیم و هیچ احترامی برای پرتابگران دیسک قائل نشدند و ما تصمیم گرفتیم که در لیگ شرکت نکنیم. با این وجود باشگاهها آمدند و ما را جذب کردند تا ما در مسابقات لیگ شرکت کنیم، اما آخرین صحبتی که با باشگاه کاراماشین داشتم، فدراسیون دوومیدانی نتوانسته باشگاه را حفظ کند.
کاردان بیان کرد: من عضو باشگاه کاراماشین بودم که از لیگ دوومیدانی کنار رفت و من نمیتوانم با باشگاههای سطح پایین که مبلغ کمتری میدهند و اسکان درست و حسابی ندارند و هیچ اعتباری به پرداخت قراردادهایشان نیست، قرارداد ببندم. از پارسال برای حضور در لیگ دوومیدانی داشتیم زحمت میکشیدیم، اما مسئولان هزینههای صرف شده را عملا بر باد دادند، بدون اینکه کوچکترین برنامه ریزی کنند و چندین بار تقویم مسابقات را تغییر دادند و اردوها را سلیقهای برگزار کردند. انگار که ما نبودیم و احترام و اعتبار به زحمات ما قائل نشدند و افتخاراتی که برای ایران داشتیم را در نظر نگرفتند و جوانگرایی کردند.
پرتابگر دیسک بانوان کشورمان درباره اینکه کجا تمرین میکند و هزینه هایش را کسی پوشش میدهد، گفت: نه! من اسپانسر ندارم و در شهر خودم با هزار مصیبت تمرین میکردم و زمین تمرین آنجا مشکل دارد و در دانشگاه که تمرین میکردم دردسر درست میکردند و حراست دانشگاه به من میگفت که باید در مجموعه ورزشی خودتان تمرین کنید و آنجا چمن مصنوعی بود و اجازه تمرین کردن به من نمیدادند. همچنان بدون مربی، بدون اسپانسر و حامی هستم. البته رئیس اداره ورزش و جوانان استان ما بزرگواری کرد و من را حمایت کرد، اما وقتی زحماتم داشتم نتیجه میداد به لیگ نرسیدم و نگذاشتند که در لیگ شرکت کنم. الان من و محروقی جزو پرتابگرهای خوب بیرون هستیم، اما بهترین رکوردی که پرتاب شده، ۴۴ متر است. اگر من ۵ سال هم تمرین نکنم ۵۰ متر پرتاب میکنم، اما در لیگ ۴۴ متر پرتاب کردند. کیفیت مسابقات لیگ به خصوص در پرتاب دیسک بسیار پایین است.
او افزود: در ماده پرتاب دیسک در بخش بانوان، یک ورزشکار ۴۴ متر پرتاب کرده و بقیه ۳۰ و خردهای پرتاب کردند. آقای حدادی! شما که رئیس فدراسیون دوومیدانی هستید این ماده را حذف کنید. طبق همان روالی که تا الان رفتار کردید. یک مسابقه قهرمانی کشور در رشت برای ما گذاشتند که پزشک در محل مسابقات نبود و امکانات درست و حسابی هم نداشتند. من در آنجا از حصاری که دور فنسها گذاشته بودند بعد از ۳ ساعت معطلی که داورها بیایند، گرما زده شدم و سرم به میله خورد و من واقعا حالم خیلی بد بود و شانس آوردم دوستم آنجا بود و در بیمارستان به مدت یک روز بستری شدم، اما پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان که در آنجا بود یک زنگ نزد که بپرسد حالت چطور است.
کاردان بیان کرد: تنها مسابقهای که مسئولان دوومیدانی لطف کردند و در رشت برگزار کردند، امکانات نداشت و در زمین مسابقه، گاوها داشتند چمن میخوردند و میگفتیم که گاوها را از اینجا ببرید تا دیسکها به سرشان نخورد. تازه آمدند حصار کشیدند و یک نفر پزشک در آنجا نبود. در پرتاب نیزه این اتفاق افتاد که وقتی ورزشکار نیزه را پرتاب کرد به پشت دیگری برخورد کرد و آسیب دید. با تمام این تفاسیر ما آمدیم تا برای لیگ دوومیدانی حاضر شویم و تقویم مسابقات را هر دفعه عوض کردند و برای ما مسابقه انتخابی نگذاشتند و هر چه ما زحمت کشیدیم و در سرما و گرما تمرین کردیم و این همه پول مکمل و هزینه برای تهیه کفش دادیم، متاسفانه کوچکترین ارزشی برای ما قائل نشدند و من و محروقی در مسابقات لیگ شرکت نکردیم.
او خاطر نشان کرد: وقتی باشگاه کارا ماشین میلیاردها تومان هزینه میکند و حتی مسئولیت برگزاری افتتاحیه و اختتامیه لیگ را برعهده میگیرد، اما کوچکترین احترامی برای این باشگاه قائل نمیشوند تا جامعه ورزشکاران را حمایت کند، ورزشکار هم بیرون میماند و این هم از کیفیت لیگ دوومیدانی میشود. ۲ روز مانده برنامه مسابقات لیگ را میگذارند و من پیگیر بودم تا ببینم در جلسه باشگاههای حاضر در لیگ دوومیدانی، نظر باشگاه کارا ماشین را میتوانند جلب کنند تا این باشگاه در لیگ بماند و تیمداری کند، اما در نهایت شنیدم که مسئولان دوومیدانی همکاری نکردند و باشگاه کاراماشین از لیگ کنار کشید. این همه زحمت نکشیدم که برای ۲۰ میلیون تومان بیام و مسابقه بدهم. معلوم نیست این باشگاهها پرداختی دارند یا ندارند و من دیدم همه چیز بهم میریزد و به همراه محروقی از لیگ کنار کشیدیم و ترجیح دادیم با تیمهای پایینتر مسابقه ندهیم.
او درباره اینکه در اردوهای تیم ملی در ورزشگاه آفتاب انقلاب دعوت شده است، گفت: نه، رکورد من جزو رکوردهای شاخص بود و در رنکینگ قرار داشت و در مسابقات غرب آسیا برای ایران مدال آوردم و در مسابقات کشورهای اسلامی میتوانم برای دوومیدانی مدال بیاورم، اما انتخاب تیم ملی سلیقهای شده است. البته بهانه آوردند که سن من زیاد است، اما همین احسان حدادی و تمام پرتابگران دنیا تا ۴۰ سالگی فعالیت میکنند. کمپهایی که حدادی در آنجا تمرین میکرده است پرتابگران خانم بالای ۴۰ سال حضور داشتند که این خانمها با حدادی تمرین کردند.