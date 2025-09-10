باشگاه خبرنگاران جوان - هشت سال دفاعمقدس سرآغاز مسیری برای پیشرفت، خودکفایی و اتکا به نیروهای بومی بود که در دهههای بعد به اوج خود رسید. در روزگاری که جنگی همهجانبه علیه مردم ایران شکل و شدت گرفته بود، تحریمهای نظامی و اقتصادی لطمههای جبرانناپذیری به سازمان دفاعی کشور وارد کرد، اما متخصصان جوان این مرز و بوم دست به ابداعات و ساخت تجهیزات جنگی زدند که اکنون به ثمر نشسته و گفتمان ویژه خود را در منطقه ایجاد کرده است.
با توجه به اطلاعاتی که در دسترس قرار دارد نام مبارک «رسوال الله (ص)» در ۱۲ عملیات به عنوان رمز انتخاب شده است. مهمترین این عملیاتها شامل: «خیبر» و «کربلای ۴»، «محمد رسوالله»، «قدس۴، ۲»، «فتح۸»، «ظفر۳، ۴، ۷»، «نصر۸»، «والفجر۱۰» بودند.
علاوه بر این، نام محمد رسول الله (ص) رمز اتحاد و انسجام تمام اقوام ایرانی اعم از شیعه و سنی است. به طوری که طی گذشت سالها از آغاز انقلاب اسلامی، افراد فراوانی از شهرها، اقوام، ادیان، مذاهب و اصناف مختلفی به شهادت رسیدند. مجموع تعداد شهدا در سراسر کشور بیش از ۲۳۰ هزار شهید است. همانطور که شیعیان ایرانی دغدغههای حضور در میادین دفاع از کیان و امنیت کشور را در مقاطع مختلف زمانی داشتهاند، هموطنان اهل سنت کشور نیز در اقصی نقاط کشور در راه دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب حضور فعال داشته و شهدای بسیاری تقدیم اسلام کردهاند.
با توجه به اینکه ۸۰ درصد کل شهدای کشور مربوط به دوران هشت سال دفاع مقدس هستند، بخش بسیاری از آمار شهدای اهل سنت نیز به همین دوران مربوط میشود و مابقی آنها هم در جریاناتی همچون درگیری با اشرار، عملیاتهای تروریستی ضد انقلاب، درگیری با قاچاقچیان منطقه، درگیری در مرزهای کشور، ترور و دفاع از حریم اسلام و مقاومت در کشور سوریه به شهادت رسیدهاند.
سالها بعد یعنی در خرداد ماه ۱۴۰۴ واژه دفاع مقدس رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. در ۱۲روز حماسه آفرینی ملت و نیروهای مسلح و دولت (به معنای عام آن یعنی قوای سه گانه و ارکان نظام) در یک جنگ تحمیلی به شدت ناجوانمردانه، حماسهآفرینی جدیدی را رقم زدند. سالیان دیگر و به تدریج کتابهایی درباره دفاع مقدس ۱۲روزه نوشته خواهد شد و از رشادتها و ایثارها و نقش بیبدیل مردم در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند گفت. خاطرات رزمندگان در عرصههای دفاعی و نظامی به خصوص صنایع موشکی به فرزندان ما در آینده حس غرور خواهد داد. موشکهایی که هیچ گاه رژیم صهیونیستی و اربابش آمریکای جنایتکار فکر نمیکردند تا این حد برایشان بیچاره کننده و عذاب آور باشد.
صنعت موشکی کشورمان یکی از دستاوردهای دوران هشت سال دفاع مقدس است که با همان الگوی اعتقادی و متناسب با پیشرفتهی فناورانه روز دنیا به روز رسانی شده است. یکی وجههای مشابه عملیات وعده صادق۲ با دوران جنگ تحمیلی، نامگذاری رمز این عملیات است.
منبع: ایسنا