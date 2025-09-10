پنجره دوم مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری ۹ مسابقه در ۵ گروه به پایان رسید.‎

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا شب گذشته با برگزاری ۹ مسابقه در ۵ گروه پیگیری شد که طی آن انگلیس، فرانسه و پرتغال از سد رقبا گذشتند.

در گروه D تیم ملی فرانسه در پاریس با نتیجه ۲ بر یک از سد ایسلند گذشت. ابتدا آندری گودیانسن، مهاجم بلکبرن میهمان را پیش انداخت، اما فرانسه در آستانه اتمام ۴۵ دقیقه نخست با ضربه پنالتی کیلیان امباپه کار را به تساوی کشید. امباپه در آغاز نیمه دوم پاس منجر به گل بردلی بارکولا را به نام خود ثبت کرد، اما در ادامه اخراج اورلین شوامنی به دلیل تکل بی‌محابا روی ساق پای بازیکن حریف، برنامه‌های دیدیه دشان را به هم ریخت. شوامنی نخستین بازیکن تیم ملی فرانسه بعد از زیدان است که در ۲ مسابقه با پیراهن این تیم از زمین اخراج می‌شود.فشار شدید ایسلند در دقایق پایانی به گلزنی مجدد گودیانسن منجر شد، اما این گل با بازبینی VAR مردود اعلام شد تا دشان و هواداران فرانسه یک نفس راحت بکشند و بازی را با همان نتیجه ۲-۱ ببرند.

در دیگر دیدار این گروه جمهوری آذربایجان و اوکراین به تساوی یک بر یک رضایت دادند. فرانسه با ۶ امتیاز کامل از ۲ بازی صدرنشین است و ایسلند با ۳ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده‌بندی این گروه قرار دارد.

در گروه F پرتغال در شب گلزنی کریستیانو رونالدو مقابل مجارستان به پیروزی ۳ بر ۲ رسید. سلسائو ابتدا با گلزنی بارناباس وارگا از حریف عقب افتاد، اما یک گل از برناردو سیلوا و یک پنالتی از کریستیانو رونالدو تیم روبرتو مارتینس را به برنده میدان تبدیل کردند؛ اما در ادامه وارگا با گلزنی مجدد کار را به تساوی بکشد. خوشحالی مجار‌ها از امتیاز دیرهنگام، اما تنها ۲ دقیقه دوام آورد و ژائو کانسلو با شلیک دیدنی از پشت محوطه جریمه پرتغال را به پیروزی دلچسب ۳ بر ۲ رساند.

ارمنستان در دیگر دیدار این گروه با نتیجه ۲ بر یک از سد جمهوری ایرلند گذشت. پرتغال با ۶ امتیاز کامل در جدول این گروه صدرنشین است و ارمنستان با ۳ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

در گروه K تیم ملی انگلیس در بلگراد بالاخره نخستین برد قاطع خود در دوران سرمربیگری توماس توخل را به دست آورد و با ۵ گل میزبانش صربستان را در هم کوبید. انگلیس که در بازی‌های قبلی به کم گل زدن متهم شده بود، این‌بار در فاز هجومی سنگ تمام گذاشت و انواع و اقسام گل‌ها را وارد دروازه حریف کرد. جشنواره گلی که با ضربه سر هری کین آغاز شد و سپس نونی مادوئکه بلافاصله برتری را ۲ برابر کرد. مارک گهی، مدافع وسط کریستال‌پالاس و ازری کونسا، دیگر مدافع وسط تیم هم موفق به گلزنی شدند. در نهایت راشفورد به عنوان یار تعویضی یک پنالتی دیرهنگام را به گل تبدیل کند تا صربستان که از دقیقه ۷۲ با اخراج نیکولا میلینکوویچ ۱۰ نفره بازی کرد، یک شکست سنگین خانگی متحمل شود.

در دیگر دیدار این گروه، آلبانی با یک گل لتونی را شکست داد.در جدول این گروه انگلیس با ۱۵ امتیاز کامل صدرنشین است و آلبانی با ۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

در تک مسابقه از گروه I، تیم ملی نروژ با نتیجه مقتدرانه ۱۱ بر یک از سد مولداوی گذشت. ارلینگ هالند ۵ بار و تلو آسگارد ۴ بار دروازه حریف را باز کردند. هالند حالا در ۴۵‌‎ ‎بازی ‏ملی ۴۹ گل به ثمر رسانده است؛ آماری باورنکردنی که او را در جمع ‏درخشان‌ترین گلزنان تاریخ فوتبال ملی قرار می‌دهد‎ .

نروژ با ۱۵ امتیاز کامل صدرنشین است و ایتالیا با ۹ امتیاز در رده دوم قرار دارد. این پیروزی پرگل نروژ کار ایتالیا را برای صعود مستقیم خیلی سخت‌تر کرد. حالا شاگردان گتوزو برای صعود مستقیم به جام جهانی باید علاوه بر پیروزی در مسابقات باقی‌مانده، ۱۵ اختلاف تفاضل گل با نروژ را هم در ۴ بازی باقی مانده جبران کنند.

و در نهایت در گروه H اتریش دو بر یک میزبانش بوسنی را شکست داد تا هر دو تیم در امتیاز ۱۲ مساوی شوند. البته اتریش یک بازی کمتر از سایر تیم‌های گروه دارد. در دیگر دیدار این گروه مصاف قبرس و رومانی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

در پایان این مرحله ۱۲ تیم صدرنشین مستقیماً به جام جهانی راه پیدا می‌کنند و تیم‌های دوم بخت خود را در پلی‌آف می‌آزمایند.