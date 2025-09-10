روسیه آمادگی خود را برای همکاری در بازسازی بخش انرژی سوریه و ارائه کمک‌های بشردوستانه شامل سوخت، مواد غذایی و دارو به این کشور اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، در بیانیه دولت روسیه آمده است که در جریان سفر روز سه شنبه «الکساندر نواک» معاون نخست‌وزیر روسیه به دمشق، زمینه‌های همکاری دوجانبه در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، امور بشردوستانه، فرهنگ، علم و آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون نخست‌وزیر روسیه پیشنهاد کرد که فعالیت «کمیسیون مشترک همکاری تجاری و اقتصادی» میان دو کشور که در گذشته نقش مؤثری در هماهنگی روابط دو طرف داشته، دوباره آغاز شود.

در بیانیه دولت روسیه اشاره شد که در حال حاضر حدود چهار هزار دانشجوی سوری در دانشگاه‌های روسیه مشغول به تحصیل هستند که پایه‌ای مهم برای تربیت نیرو‌های متخصص و بازسازی سوریه در آینده محسوب می‌شود.

نواک بر استحکام روابط دوستانه و همکاری راهبردی میان سوریه و روسیه تاکید کرد و گفت: این روابط بر پایه احترام متقابل و توجه به منافع مشترک استوار است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در دوره تاریخی جدید، روابط دو کشور شاهد پیشرفت کیفی باشد به گونه‌ای که منافع مردم روسیه و سوریه تامین شود.

یک هیات بلندپایه روسیه به ریاست «الکساندر نواک» معاون نخست‌وزیر این کشور روز سه شنبه به منظور گفت‌و‌گو با مقام‌های دولت موقت سوریه به دمشق سفر کرد.

بر اساس اعلام رسانه‌های سوریه، هیات روسی با مقامات بلندپایه دولت موقت سوریه در حوزه‌های امنیت، دفاع، سیاست و اقتصاد نیز دیدار و گفت‌و‌گو کردند که هدف آن تقویت هماهنگی و همکاری دوجانبه در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بازسازی سوریه ، تحولات سوریه
