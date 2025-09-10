باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مریم کاشانیان درباره لزوم ایمنی مادران باردار در برابر بیماری آبلهمرغان و اهمیت واکسیناسیون پیش از بارداری گفت: سلامت مادران باردار بسیار حائز اهمیت است و هدف اصلی مراقبتها این است که بارداری به یک بارداری سالم منجر شود و مادر، جنین و نوزاد در وضعیت مناسبی باشند.
وی افزود: به همین دلیل لازم است زنان پیش از ورود به دوران بارداری، مراقبتهای قبل از بارداری را انجام دهند. در این مرحله، بررسی کامل وضعیت سلامت مادر و همچنین واکسیناسیونهای ضروری پیش از بارداری و در زمان بارداری اهمیت ویژهای دارد.
این متخصص زنان و زایمان تأکید کرد: یکی از واکسنهایی که باید حتماً پیش از بارداری بررسی شود، واکسن آبلهمرغان است. اگر فردی در گذشته به این بیماری مبتلا نشده باشد یا واکسیناسیون انجام نداده و بدنش ایمن نباشد، در صورت تماس با فرد مبتلا در دوران بارداری، به بیماری دچار میشود. این در حالی است که ابتلا به آبلهمرغان در مادر باردار میتواند شدید و پرخطر باشد و حتی در مواردی منجر به عفونت ریه یا مرگ مادر شود.
او ادامه داد: ابتلای مادر باردار به این بیماری میتواند خطرات جدی برای جنین نیز به همراه داشته باشد. در برخی موارد، جنین ممکن است دچار آبلهمرغان مادرزادی شود که عوارض شدیدی را به دنبال دارد. همچنین اگر مادر در حوالی زمان زایمان به آبلهمرغان مبتلا شود، احتمال دارد نوزاد به شکل شدید بیماری مبتلا شود.
کاشانیان گفت: خوشبختانه تعداد زیادی از زنان در سنین باروری به دلیل ابتلای دوران کودکی یا دریافت واکسن، نسبت به این بیماری ایمن هستند. اما در مواردی که ایمنی وجود ندارد، خطر برای مادر و جنین افزایش مییابد؛ به همین دلیل ضروری است زنان پیش از بارداری از نظر ایمنی در برابر آبلهمرغان بهطور کامل بررسی و در صورت لزوم واکسیناسیون انجام دهند.
وی در پایان یادآور شد: در بسیاری از کشورها نیز توصیه میشود که زنان قبل از بارداری غربالگری شوند و در صورت عدم ایمنی، واکسن آبلهمرغان دریافت کنند تا از بروز عوارض خطرناک برای مادر و جنین جلوگیری شود.
منبع: ایسنا