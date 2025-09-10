جهانی با اشاره به ماده ۲۰ آئین راهنمایی و رانندگی، گفت: در تبصره این ماده عنوان شده که گواهینامه موتورسیکلت فقط برای مردان توسط پلیس صادر شود که این تبصره باید اصلاح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عین اله جهانی معاون پیشین پلیس راهور فراجا گفت: در دهههای گذشته، موضوع رانندگی بانوان با موتورسیکلت، هیچ متقاضی نداشت و در واقع درخواستی از سوی خانمها برای این مسئله وجود نداشت؛ اما اخیرا شاهد هستیم که به دلایل مختلف، موتورسیکلت سواری بانوان به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شده است و تعدادی از خانمها در حال حاضر با موتور تردد میکنند.
موتورسیکلت؛ وسیلهای ارزان و کمجا برای همه
وی افزود: در سالهای اخیر، دلایل مختلفی باعث شدند خانمها خواهان راندن موتورسیکلت شوند. به طور مثال این روزها تهیه خودرو برای همه خانمها به خاطر شرایط اقتصادی بسیار سخت است. همچنین ترافیک و بعد مسافت باعث شده موتورسیکلت وسیله بهتری برای انجام امور روزانه باشد. علاوه بر این، خانمها حتی با برای رفت و آمد به محل کار یا خرید یا ... متقاضی ثبت نام و دریافت گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت هستند.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا با اشاره به برتریهای موتورسیکلت نسبت به خودرو ادامه داد: موتورسیکلت وسیلهای ارزان قیمتتر از خودروست و هزینههای نگهداری آن نیز کمتر است. همچنین فضایی که در معابر، خیابانها و پارکینگها اشغال میکند نیز بسیار کمتر است؛ بر همین اساس نیاز است که استفاده موتورسیکلت برای بانوان همانند سایر وسایل نقلیه، قانونی و عمومی شود.
این حقوقدان درباره مسائل قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اظهار کرد: چه قبل از انقلاب و چه در زمان حال، هیچ قانون یا آئیننامهای در ارتباط با منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانمها وجود نداشته و ندارد. در واقع در این راستا یک خلاء قانونی وجود دارد که باید توسط قوه مقننه مرتفع شود.
جهانی گفت: البته در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عنوان شده «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» و برخی به اشتباه این ماده را تفسیر به ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان میکنند، در حالیکه از منظر حقوقی، این ماده وظیفه پلیس را در برابر مردان روشن کرده و در مورد زنان، ساکت است.
رعایت حجاب اسلامی برای زنان موتورسوار با کلاه ایمنی
این حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به لایحه ارسالی دولت به مجلس در این باره اظهار کرد: برابر اخبار منتشره لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان توسط دولت به مجلس ارسال شده تا این خلاء قانونی حل شود؛ اما به نظر میرسد برخی نمایندگان مجلس درباره رعایت حجاب شرعی بانوان روی موتورسیکلت شبهههایی دارند؛ در حالیکه چه مردان و چه زنان موتورسوار، باید حین رانندگی با موتورسیکلت، از کلاه ایمنی استفاده کنند که کلاه ایمنی، این نگرانی را نیز از بین میبرد.
جهانی گفت: استفاده از کلاه ایمنی هم جزو قوانین موتورسواری است و هم جان افراد را حفظ میکند، همچنین اگر زنان نیز موتورسواری کنند و از کلاه ایمنی استفاده کنند، قطعا حجابشان نیز رعایت شده و این کلاه، پوشش لازم را دارد.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: بنابراین در قانون، ممنوعیتی برای موتور راندن خانمها وجود ندارد، اما این مسئله نیازمند اصلاح یا تغییر در قانون است؛ در واقع باید عبارت مردان را از تبصره ماده ۲۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی حذف یا عبارت زنان را اضافه کنند و خانمها باید آموزش ببینند.
وی اظهار کرد: پس از اصلاحات قانون، بانوان نیز باید مثل مردان برای دریافت مجوز رانندگی موتورسیکلت، در آموزشگاهها آموزش ببینند، مهارتهای لازم را کسب کنند و پس از قبولی در آزمون ها، گواهینامه دریافت کنند.
جهانی گفت: در واقع اینگونه نیست که هر کسی بتواند بدون هیچ مجوزی از سوی پلیس، با موتورسیکلت در معابر تردد کند، زیرا موتورسواری بیشتر از ماشین سواری نیازمند مهارت است و بانوان متقاضی این امر باید آموزشهای دقیق ببینند تا مشکلات ترافیکی بیشتر نشود و در موقعیتهای حساس و خطرناک، به راحتی عکسالعمل نشان داده و آنرا متوقف سازند.
زنان قانونمندتر از مردان هستند
معاون پیشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: نتایج پژوهشها و بررسی آمار تصادفات نشان میدهد خانمها در رانندگی بسیار قانونمندتر و منظمتر عمل میکنند و سهم کمتری در تصادفات دارند. به همین دلیل این موضوع میتواند در رانندگی با موتورسیکلت نیز خودش را نشان بدهد.
این حقوقدان اظهار کرد: ما امیدواریم بانوان با رانندگی قانونمند با موتورسیکلت، آرامش را به معابر بیاورند هرچند در ابتدا ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که قابل رفع خواهد بود و باید اذعان کرد که رانندگی با موتورسیکلت نیازمند کسب مهارت مطلوب است.
جهانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر به خانمها موتورسیکلت فروخته میشود یا خیر؟ گفت: بله، این حق طبیعی همگان است و بانوان هم در راستای اصل ۴۶ قانون اساسی میتوانند مالک موتورسیکلت باشند و پلاک و سند مالکیت صادره از سوی پلیس که سند رسمی است بنام آنان صادر شود و مانعی برای این موضوع وجود ندارد.
منبع: ایسنا