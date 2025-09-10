باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌ویکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

در آستانه شروع این رقابت‌ها به بررسی چند نکته آماری جالب توجه و نکات خواندنی از قهرمانی جهان ۲۰۲۵ می‌پردازیم.

تغییرات مسابقات: از این دوره، تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از ۲۴ به ۳۲ افزایش می‌یابد و مسابقات قهرمانی جهان به جای هر چهار سال، در یک چرخه دو ساله برگزار می‌شود.

تازه‌وارد‌ها

پس از چندین سال الجزایر، لیبی، شیلی و رومانی به قهرمانی جهان بازمی‌گردند. افزایش تعداد تیم‌های این دوره از رقابت‌ها باعث شده است تا تیم‌های کمتر مطرح در والیبال شانس حضور در بالاترین سطح جهان را داشته باشند.

همچنین فیلیپین (میزبان) و کلمبیا (دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی) برای نخستین بار در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

مدافع عنوان قهرمانی

ایتالیا این شانس را خواهد داشت که پس از برزیل و لهستان، به سومین تیم در قرن بیست و یکم تبدیل شود که از عنوان بهترین تیم جهان دفاع می‌کند.

باتجربه‌ها

در طول رقابت‌های قهرمانی جهان در فیلیپین، دو بازیکن باسابقه حضور دارد که در مسابقات سال ۲۰۰۶ هم شرکت داشتند. لوسیانو دِچِکو پاسور آرژانتین و روبرتلندی سیمون کوبایی باسابقه‌ترین بازیکنان این دوره محسوب می‌شوند.

بازگشت لئون پس از ۱۵ سال

پس از بیش از ۱۵ سال، ویلفردو لئون به قهرمانی جهان بازمی‌گردد و اولین بازی خود را برای تیم ملی لهستان در فیلیپین انجام می‌دهد.

رکورددار آرژانتینی

اگر لوسیانو دِچِکو در قهرمانی جهان امسال بازی کند، به اولین بازیکن تاریخ تبدیل خواهد شد که در شش دوره رقابت‌های قهرمانی جهان حضور داشته است.

غایب‌ها

بازیکنان فوق‌العاده زیادی از جمله دانیله لاویا، نیمیر عبدالعزیز، الکساندر شلیکا، متیو اندرسون، یوجی نیشیدا و امین اسماعیل‌نژاد این رقابت‌ها را از دست دادند.