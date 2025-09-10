اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟

باشگاه خبرنگاران جوان - یک مدال طلا، پیروزی تاریخی، پرچم بلغارستان روی سکوی المپیک و ناگهان یک رسوایی بر سر چند کلمه به زبان روسی. داستان ماگومد رمضانوف نمونه بارزی از چگونگی خفه کردن استعداد‌ها توسط سیاست است.

همه چیز با پیروزی‌ای آغاز شد که باید مایه افتخار بلغارستان می‌بود. ماگومد رمضانوف، کشتی‌گیر روسی‌الاصل دارای تابعیت بلغارستان در المپیک پاریس در دسته ۸۶ کیلوگرم مدال طلا کسب کرد. او در نیمه‌نهایی آرون بروکس آمریکایی و در مبارزه نهایی حسن یزدانی ایرانی را شکست داد.

در آوریل ۲۰۲۵، رمضانوف دوباره مدال طلا را به دست آورد، این بار در مسابقات قهرمانی اروپا و جایگاه خود را به عنوان یک کشتی‌گیر درجه یک محکم کرد.

اما او سپس چندین مصاحبه به زبان روسی انجام داد که فدراسیون بلغارستان او را به نقض قوانین اخلاقی متهم و استفاده از زبان روسی را در تیم ملی ممنوع کرد.

استانکا زلاتوا رئیس فدراسیون کشتی بلغارستان که قهرمان سابق کشتی زنان جهان بوده، در این‌باره گفت: درست است او به موفقیت دست یافت، مدال گرفت، اما ما در بلغارستان هستیم. به چه زبانی باید صحبت کنیم؟ واضح است. ما می‌خواهیم او به زبان بلغاری صحبت کند، این حداقل موضوع ابتدایی است.

آیا او برای کشور دیگری مبارزه خواهد کرد؟

فدراسیون بلغارستان به همین جا بسنده نکرد: در ۱۵ آوریل، تغییرات اساسی در ترکیب تیم ملی رخ داد. کادر مربیگری از جمله سوسلان فارنیف، والنتین آنجلوف و میروسلاو گوچف برکنار شدند. علاوه بر این، تصمیمی برای جوان‌سازی تیم و تشکیل تیمی بدون بازیکنان باتابعیت گرفته شد.

به عبارت ساده، بلغارستان تصمیم گرفت از شر ماگومد رمضانوف و سمیون نوویکوف اوکراینی که اولین مدال‌های طلای المپیک بلغارستان را در ۲۴ سال گذشته برای این کشور به ارمغان آوردند، خلاص شود.

نوویکوف که با شکست مهمدی قهرمان المپیک پاریس شد نیز گفت: اگر بخواهم به زبان اوکراینی، روسی یا انگلیسی صحبت کنم، این کار را خواهم کرد. اگر شما برای من تصمیم بگیرید که چگونه با والدینم ارتباط برقرار کنم، پس این یک فدراسیون کشتی نیست، بلکه چیز دیگری است.

در حال حاضر ماگومد رمضانوف به دلیل آسیب‌دیدگی شانه، مسابقات قهرمانی جهان در زاگرب را از دست داده است. او تحت عمل جراحی قرار گرفت و بهبودی او تقریباً یک سال طول خواهد کشید. این کشتی‌گیر می‌خواهد در بلغارستان بماند و به توسعه این ورزش کمک کند، اما چشم‌انداز‌ها مشخص نیست. شاید او تابعیت خود را تغییر دهد و برای کشور دیگری کشتی بگیرد.

به نظر می‌رسد نوویکوف نیز دیگر برای تیم ملی بلغارستان کشتی نخواهد گرفت و به دنبال کشور دیگری است تا در المپیک بتواند حضور داشته باشد.

منبع: ایسنا