تیم‌های ملی برزیل و آرژانتین در حالی که صعودشان از قبل به جام جهانی مشخص شده بود، در بازی آخرشان شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای جنوبی بامداد امروز با برگزاری ۵ دیدار به پایان رسید که تیم‌های ملی برزیل و آرژانتین در حالی که صعودشان از قبل قطعی شده بود، با شکست کارشان را در این بازی‌ها خاتمه دادند. البته هر ۶ تیم صعود کننده به جام جهانی در این قاره از قبل قطعی شده بود و تنها صعود بولیوی به مرحله پلی اف در بازی‌های بامداد امروز اتفاق مهم بازی‌های امروز بود.

بولیوی که با یک گل از سد مهمانش تیم ملی برزیل گذشت. کارلو آنچلوتی که در این دیدار با توجه به قطعی بودن صعود برزیل از بازیکنان ذخیره خود استفاده کرده بود، با یک پنالتی که در اواخر نیمه نخست به دست آمد شکست خورد تا کارش را در این مسابقات با ۲۸ امتیاز و رتبه پنجمی به پایان برساند. بولیوی، اما با این برد ۲۰ امتیازی شد و بالاتر از ونزوئلا که ۶-۳ از کلمبیا شکست خورد، به عنوان تیم هفتم راهی مرحله پلی اف شد.

همچنین تیم ملی آرژانتین که با ۳۸ امتیاز صدرنشینی مقتدرانه اش از مدت‌ها قبل قطعی شده بود، در غیاب مسی و در خانه اکوادور با یک گل شکست خورد. آلبی سلسته که از دقیقه ۳۱ این بازی با اخراج نیکولاس اوتامندی ۱۰ نفره بازی کرد، با پنالتی انر والنسیا شکست خورد. البته اکوادور هم از دقیقه ۵۰ با اخراج مویسس کایسدو هافبک چلسی ۱۰ نفره بازی کرد. اکوادور با این برد ۲۹ امتیازی شد و کارش را در رتبه دوم جدول رده بندی به پایان رساند. آرژانتین با این شکست صدر جدول رنکنیگ فیفا را بعد از دو سال و نیم به اسپانیا واگذار کرد.

در سایر بازی‌ها، مصاف شیلی و اروگوئه با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شیلی کارش را در رتبه آخر به پایان برساند. اروگوئه هم با ۲۸ امتیاز چهارم شد. پاراگوئه هم با یک گل پرو را شکست داد تا این تیم هم ۲۸ امتیازی شود و در رتبه ششم راهی جام جهانی شود. تیم‌های سوم تا ششم مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی همگی ۲۸ امتیازی شدند و اکوادور رده دومی ۲۹ امتیازی شد و فقط ارژانتین مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با ۳۸ امتیاز عملکردی کاملا مقتدرانه نسبت به سایر تیم‌های صعود کننده داشت.

برچسب ها: تیم ملی برزیل ، تیم ملی آرژانتین
